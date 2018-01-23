Евросоюз придерживается плана урегулирования палестино-израильской конфронтации путём создания двух государств со столицей в Иерусалиме, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом, сообщает Интерфакс.

«Прежде всего, я хочу заверить председателя Махмуда Аббаса и его делегацию, что мы подтверждаем приверженность Европейского союза принципу „двух государств“ с Иерусалимом в качестве общей столицы для двух стран: Израиля и Палестины. Это остаётся позицией ЕС, основанной на договоренностях в Осло и международном консенсусе», — заявила Могерини.

«Мы поддерживаем принцип создания двух государств, мы осуждаем строительство еврейских поселений, которое считаем незаконным с точки зрения международного законодательства», — подчеркнула она.

Встреча Федерики Могерини с Махмудом Аббасом стала своего рода противовесом визиту в Израиль вице-президента США Майка Пенса, встречаться с которым глава Палестины категорически отказался.

Вчера Пенс выступил в еврейском парламенте, заявив: «Я здесь, чтобы передать вам от имени всего американского народа и администрации Дональда Трампа: мы с вами. Америка с Израилем. Нас объединяют общие ценности. История Америки и история Израиля во многом схожи».

«Президент США выполнил свое обещание признать Иерусалим столицей, и он выполнит обещание перенести посольство в Иерусалим. В ближайшие недели начнётся разработка конкретного плана, и посольство откроется до конца 2019 года», — заверил американский вице-президент израильских парламентариев.

Таким образом, Америка встала на сторону Израиля, а Европа и весь остальной мир на сторону Палестины. Во время встречи с Могерини Аббас призвал ЕС признать палестинское государство, добавив, что это не повредит усилиям по мирному урегулированию. И несколько европейских стран, в том числе Словения, Ирландия, Бельгия и Люксембург, уже заявили, что намерены сделать это в ближайшее время.

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