Русская линия
Сводка новостей от 25 декабря 2017

Гватемала не хочет терять поддержку США
Угрозы Трампа подействовали — власти Гватемалы решили перенести своё посольство в Иерусалим…

Дональд ТрампМаленькие государства, которые во многом зависят от США и получают от них постоянную поддержку и помощь, вынуждены следовать в фарватере внешней американской политики, иначе они могут утратить эту поддержку.

О возможности сократить финансирование союзников прямо заявили власти США, когда речь зашла о признании Иерусалима столицей Израиля. И в этом свете нет ничего удивительного в том, что небольшие страны, которые вообще не имеют никакого влияния на Ближнем Востоке, вслед за США решаются перенести свои посольства в Иерусалим.

Первым президентом, который постарался таким образом выслужиться перед Вашингтоном стал глава Гватемалы Джимми Моралес, который уже в минувшее воскресенье объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести посольство из Тель-Авива в Святой град.

Моралес рассказал, что такое решение принято по итогам разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Сообщаю, что я дал инструкции министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было», — приводит его слова РИА «Новости».

Впрочем, несмотря на грозные заявления и предупреждения США сократить поддержку союзников, пока это единственная страна в мире, которая решила последовать примеру Вашингтона.

Русская линия

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