В Свято-Даниловом монастыре в Москве были согласованы последние детали «рождественского обмена пленными» — он состоится 27 декабря по формуле «306 на 74»…

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступающий посредником в вопросе обмена пленными на Донбассе, сегодня принял у себя в резиденции в Даниловом монастыре в Москве глав Донецка и Луганска Александра Захарченко и Леонида Пасечника, с которым обсудил детали обмена по формуле «306 на 74», сообщает Интерфакс.

Святейший Патриарх Кирилл ранее поддержал инициативу лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, который в ходе посещения Новоиерусалимского монастыря попросил Президента РФ Владимира Путина инициировать рождественский обмен пленными на Донбассе, и откликнулся на его просьбу выступить посредником в этом процессе.

В ходе общения с главами самопровозглашённых республик Его Святейшество отметил, что для Русской Православной Церкви предстоящее освобождение пленных это «очень важный вопрос». «И там, и там наша паства. И там, и там наши люди. Кто ещё так скорбит, как скорбит Русская Церковь в отношении всего того, что происходит, когда брат поднимает руку на брата!» — сказал Патриарх Кирилл.

При этом Святейший Владыка особо подчеркнул необходимость «скорейшего мирного решения проблемы, связанной с возникновением военного конфликта на востоке Украины», и выразил глубокое убеждение в том, «что этот конфликт никому не нужен, что он ослабляет всех его участников».

«Но самое главное — этот конфликт приносит в жертву многих и многих людей, и для того, чтобы это прекратились, должны быть усилия с обеих сторон», — сказал Патриарх Кирилл.

На встрече присутствовал и представитель Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук. «Сегодня мы сняли все вопросы, обменялись утвержденными списками, и готовы произвести обмен по формуле, которая была согласована», — сообщил он журналистам.

Итогом состоявшегося обсуждения стало то, что главы самопровозглашённых республик подтвердили, что обмен пленными пройдёт 27 декабря по формуле «306 на 74». Предполагается, что освобождённые после долгого пребывания в плену вновь смогут встретить Новый год и Рождество Христово дома и со своими родными и близкими.

Русская линия