Петербургские власти намерены продолжить работу по конфискации недвижимого имущества опасной тоталитарной секты «Свидетели Иеговы», признанной Верховным судом России экстремистской организацией, и передадут объекты, ранее занимаемые сектантами, под образовательные и социальные нужды, сообщает Интерфакс.

По некоторым данным, российское представительство «Свидетелей Иеговы» имело в Санкт-Петербурге 55 объектов недвижимости, общая кадастровая стоимость которых превышает 2,1 млрд рублей. Эти объекты занимают территорию в 190 тысяч квадратных метров, и для города такие площади были бы далеко не лишними.

«Сейчас ни один из данных объектов не используется членами данной религиозной организации для ведения её деятельности. Представителей организации там нет. Если они будут там зафиксированы под флагом этой организации, это автоматически создаст состав уголовного преступления, поскольку организация запрещена в России решением суда», — пояснили в Администрации города.

В настоящее время суд обратил в пользу государства только 16 объектов, ранее принадлежавших сектантам в посёлке Солнечное. Всё остальное имущество в будущем также окажется в собственности органов власти. По каждому объекту будет приниматься отдельное решение о его дальнейшем использовании, однако приоритет отдаётся образовательным и социальным объектам.

Так, главное здание «Свидетелей Иеговы» на Коломяжском проспекте в Петербурге было передано Северо-Западному федеральному медицинскому исследовательскому центру имени В.А.Алмазова (ФГБУ НМИЦ), и вскоре здесь откроется крупный научно-образовательный комплекс площадью более 1,4 тыс. квадратных метров.

Русская линия