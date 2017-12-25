Книга «Алкоголик в семье: чем могут помочь близкие?» адресована родственникам и друзьям тех, кто страдает от алкогольной зависимости. Специалисты по реабилитации алкоголезависимых — священник и врачи-консультант — объясняют, какие ошибки в отношениях с зависимым человеком делают родственники и друзья, как нужно изменить поведение, чтобы перестать быть созависимым, а затем и побудить больного алкоголизмом к выздоровлению. Новая книга Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению — 35-е методическое пособие серии «Азбука милосердия», сообщает Диакония.Ru.

Авторы пособия:

— протоиерей Илия Шугаев — настоятель храма Архангела Михаила в городе Талдоме Московской области, кандидат богословия, член Совета Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» Русской Православной Церкви, эксперт Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности. Автор книг о семье, вере, а также об алкогольной зависимости. Книги переведены на немецкий, греческий, сербский и украинский языки.

— Екатерина Савина — глава реабилитационного благотворительного фонда «Зебра и К», в двух центрах которого оказывают помощь людям, зависимым от алкоголя, наркотиков, а также их семьям. Автор статей, брошюр и книг по выздоровлению от зависимости, ведущая радиопередач. Выпускница миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, ведущая семинаров по изучению Евангелия и церковной жизни для зависимых и их родственников.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, уровень потребления алкоголя в России в 2016 году составил 13,9 литров на душу населения. По данным ННЦ наркологии Минздрава, число больных алкоголизмом, зарегистрированных наркологической службой в 2016 году, составило свыше 1,5 миллиона человек. По данным Роспотребнадзора, злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной смерти около полумиллиона россиян ежегодно, будучи причиной смерти около 30% мужчин и 15% женщин.

Созависимость является болезнью наряду с алкоголизмом — она разрушительна для всех членов семьи, в том числе, детей, утверждают авторы книги. «Самое главное понимание, которое да`т книга „Алкоголик в семье: чем могут помочь близкие?“, заключается в том, что семья, родственники и друзья имеют гораздо больше влияния на пьющих людей, чем любые профессора, академики, психологи, врачи», — отмечает консультант издания, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела Валерий Доронкин.

По его словам, правильное поведение, отношение к болезни и к зависимому человеку со временем может изменить жизнь всей семьи.

Осознать свою зависимость бывает очень сложно как самому пьющему, так и членам его семьи, объясняет эксперт. «Это сложно, но для самого человека трудное признание „я стал алкоголиком“ часто становится отправной точкой для пути наверх — к выздоровлению и изменению своей жизни, — говорит В. Доронкин. — Так же тяжело и для многих жён, матерей, мужей признаться себе, что папа, сын не просто „устал“, „нервничает“, или у мамы не просто „тяжёлая ситуация“, а что в семье есть человек, которого в обиходе называют алкоголиком. Для многих осознать это — трагедия. Но и здесь понимание может стать неким пределом, после которого уже нельзя ждать и приспосабливаться, а пора начать действовать».

В книге рассказывается о формах помощи страдающим алкоголизмом и список литературы в помощь зависимому и созависимому и пособий по организации приходского общества трезвости, которые доступны для скачивания на сайте Диакония.Ru в разделе «Методики». Пособие можно бесплатно скачать на сайте Синодального отдела по церковной благотворительности.

Сегодня более 500 православных организаций, реабилитационных центров и приходов помогают алкоголезависимым и их родственникам на территории России. В 2014 году по инициативе Русской Православной Церкви была возобновлена традиция ежегодного празднования Дня трезвости 11 сентября, в день Усекновения главы Пророка Иоанна Предтечи. С 2015 года инициативу Церкви по празднованию Дня трезвости поддерживает Министерство здравоохранения.

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