Русская линия
Сводка новостей от 25 декабря 2017

Христианский Запад встречает Рождество Христово
Десять Поместных Православных Церквей, католики и протестанты празднуют сегодня рождение Христа Спасителя…

Григорий Гагарин. Рождество Христово25 декабря по новому стилю в странах Западной Европы, на Ближнем Востоке, а также в США христиане встречают Рождество Христово. Праздник, который в России принято называть «католическим Рождеством», на самом деле отмечается не только католиками и протестантами, но и целым рядом Поместных Православных Церквей, перешедших с юлианского на новоюлианский стиль, согласно которому Пасха отмечается по старому стилю, а все остальные праздники по новому.

Несмотря на то, что только пять из пятнадцати Поместных Православных Церквей (Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская и Польская Православные Церкви, а также Святая Гора Афон) до сих пор живут по старому стилю и строго придерживаются юлианского календаря, по количеству верующих они многократно превосходят те десять Православных Церквей, что живут по новоюлианскому календарю и празднуют Рождество Христово 25 декабря.

Поэтому в сознании многих рождественские торжества на Западе по-прежнему остаются католическими, ведь число католиков в мире насчитывает более миллиарда человек, в то время как общее количество всех православных около 300 млн, и лишь меньшая часть из них празднует Рождество в конце декабря.

Тем не менее, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно направляет свои поздравительные послания Предстоятелям Поместных Православных Церквей, а также папе Римскому, главе Англиканского содружества, председателю Совета Евангелической Церкви в Германии и другим. Очевидно, не стал исключением и этот год.

Впрочем, в последнее время на официальной сайте Патриархия.Ru перестали публиковать эти поздравления.

Русская линия

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