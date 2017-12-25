Эксперты отмечают, что такая зависимость в отдельных случаях может иметь серьезные последствия для здоровья…

Всемирная организация здравоохранения планирует включить игровую зависимость в перечень психических расстройств Международной классификации болезней и таким образом предостеречь всех, кто легкомысленно относится к увлечению компьютерными играми, что эта страсть может повлечь за собой серьёзное психологическое расстройство, сообщает ИТАР-ТАСС.

Список заболеваний ВОЗ не пересматривала с 1990 года, однако в 2018 году организация опубликует новую версию документа — МКБ-11 (ICD-11). Окончательную формулировку, в которой игровая зависимость будет фигурировать в перечне, ещё предстоит уточнить, однако в соответствии с предварительным вариантом МКБ, у человека будет диагностировано расстройство, если он отдаёт все возрастающий приоритет компьютерным играм «настолько, что играм отдаётся предпочтение перед другими жизненными интересами». При этом подобное нездоровое поведение должно длиться как минимум один год, прежде чем будет подтверждён диагноз.

«Специалистам в сфере здравоохранения необходимо признать, что игровая зависимость может иметь серьёзные последствия для здоровья», — заявил эксперт ВОЗ Владимир Позняк. «У большинства людей, которые играют в компьютерные игры, нет никакого расстройства, как нет его и у большинства тех, кто пьет алкоголь. Однако в некоторых случаях злоупотребление может привести к нежелательным последствиям», — объяснил он.

Впрочем, для любого верующего человека известно, что любой грех со временем может перерасти в серьёзную страсть, и тем самым он может нанести огромный вред душевному здоровью человека. В ВОЗ такие вещи принято называть психическим расстройством.

Русская линия