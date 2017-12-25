Российское культурное ведомство не против возвращения Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в пользование Русской Православной Церкви и считает, что чиновники обязаны исполнять закон и возвращать верующим отобранные у них храмы, но что касается таких величественных соборов, как Исаакий, власти должны заранее обговорить все нюансы его дальнейшего содержания. Об этом в интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» заявил Владимир Мединский.

«Важно не кто будет содержателем здания, а, важно, на каких условиях Церковь готова это здание содержать: какой будет договор, будет ли вход туда бесплатным, как во все храмы, или там будут платные экскурсии, кто будет платить за реставрацию, кто будет оплачивать дальнейшее содержание, расширится или уменьшится время работы Исаакиевского собора, станет ли это удобно не только для верующих, но и вообще для всех посетителей. Надо просто деликатно подходить к этому вопросу», — заявил Владимир Мединский.

Глава Минкульта считает, что государство только выиграет о того, что вернёт Русской Православной Церкви тысячи храмов, которые ранее были отобраны у верующих и многие из которых ныне просто заброшены и разрушаются. «Мне кажется, было бы разумно в целом передать это Церкви, если есть приход, если есть служба, если Церковь готова взять этот храм на обслуживание, содержание, восстановление. Тем более, таких разрушенных храмов по стране у нас тысячи и тысячи», — сказал он.

Таким образом, в дискуссии вокруг Исаакиевского собора сегодня очень много ненужного ажиотажа и политики, хотя на самом деле это вопрос, который во многом носит технический характер, и при желании его можно решить с соблюдением интересов, как Церкви, так и музейного сообщества.

Русская линия