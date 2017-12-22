За что мы вам платим? Дармоеды

Скандал, который разразился в связи с признанием президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Еврейского государства, продолжается и с каждым днём приобретает всё новый оборот.

Многие годы американские политики публично заявляли о том, что они помогают другим странам, чтобы в мире процветала демократия и существовало верховенство права. Однако последние заявления главы США свидетельствуют о том, что на самом деле это не совсем так, и американское финансирование грозит любой стране потерей суверенитета.

Дональд Трамп бурно и в своей специфической манере отреагировал на попытку принятия резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей признание Иерусалима столицей Израиля, сообщает Интерфакс.

«Все эти государства берут наши деньги и затем голосуют на Совбезе ООН против нашего решения и, вероятно, проголосуют так же на Генассамблее», — сказал Трамп, выступая с речью в Белом доме. «Они берут себе сотни миллионов или даже миллиарды долларов, а затем голосуют против нас. Мы следим за теми, кто именно так отдаёт свои голоса», — добавил он.

По словам Трампа, США впоследствии «смогут сэкономить много денежных средств» за счёт урезания финансирования этих государств.

Постпред США при ООН Никки Хейли ранее в среду также заявила, что в Вашингтоне «запомнят имена» тех, кто поддержит проект резолюции, отклоняющий решение США по Иерусалиму.

Таким образом, в Вашингтоне откровенно попытались купить голоса тех стран, которые выступали против признания Иерусалима столицей Израиля. Однако, сделать им этого не удалось. Против резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей решение Трампа по Иерусалиму, выступили только 6 стран (не считая США и Израиля), ещё 35 воздержались, 128 стран проголосовали «за» документ.

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