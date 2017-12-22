Российским чиновникам, не успевшим ещё осознать новые реалии в семейной политике России, следует сделать срочные выводы из истории, произошедшей с их коллегами в Пермском крае, где против чересчур рьяного служащего, изъявшего троих детей из семьи и поместившего их в детдом, завели уголовное дело, а главе местной администрации вынесли представлении о неполном соответствии.

О том, что в отношении сотрудника районной администрации, не пожелавшего разобраться в ситуации и просто отобравшего у родителей троих детей вместо того, чтобы помочь им решить возникшие проблемы и сохранить семью, сообщил официальный сайт региональной прокуратуры, передаёт Милосердие.Ru.

Как выяснилось в результате прокурорской проверки по поступившей в прокуратуру жалобе от родителей, в ноябре 2017 года специалист из комиссии по делам несовершеннолетних Пермского муниципального района, отвечавший за координацию индивидуальной профилактической работы, без всякого предупреждение самовольно забрал из школы и детского сада троих малолетних детей. После этого они были помещены в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в городе Добрянка.

Семья, у которой отобрали детей, стояла по ряду причин на учёте, и свои действия чиновник обосновывал поступившими в комиссию сведениями о том, что родители исполняют свои обязанности ненадлежащим образом. Однако, в прокуратур сочли такие объяснения несерьёзными и завели на чиновника уголовное дело за превышение своих полномочий.

«Принимая во внимание отсутствие у указанного должностного лица района полномочий по изъятию детей из семьи, и наличие таких полномочий только у органов опеки и попечительства, прокуратурой материалы проверки были направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в официальном сообщении.

Согласно этой статье, виновный может быть наказан штрафом в размере до 80 тысяч рублей или полугодового дохода, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырёх лет, либо арестом на срок от четырёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, прокурором внесены представления главе администрации и начальнику управления образования района. В суд направлен иск о признании действий комиссии по делам несовершеннолетних незаконными.

В настоящее время дети уже возвращены в семью и проживают совместно со своими родителями.

Русская линия