В арабской республике на постоянной основе остались три батальона военной полиции, центр примирения сторон и военные базы в Хмеймиме и Тартусе…

В Минобороны заявили о выполнении приказа по выводу российских военных из Сирии

Россия вывела из Сирии основную часть свои подразделений, выполнив приказ президента России Владимира Путина об окончании военной операции в этой арабской республике. Об этом сегодня заявил министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с главой государства, сообщает РИА Новости.

«Ваш приказ о выводе группировки российских войск из Сирийской Арабской Республики выполнен», — доложил Шойгу верховному главнокомандующему РФ. Российские военные покинули территорию Сирии, сообщил министр.

«В Россию вернулись авиационные подразделения, специалисты Международного противоминного центра, военные врачи, сводный медицинский отряд, военнослужащие батальона военной полиции, а также личный состав Сил специальных операций», — отметил глава Минобороны.

По его словам, в районы постоянного базирования вернулись 36 самолетов и 4 вертолёта, также к местам постоянной дислокации вернулись 6 бомбардировщиков Ту-22. 157 единиц автомобильной спецтехники было доставлено в Россию морским транспортом.

По словам Шойгу, в настоящее время в Сирии остались три батальона военной полиции, центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе.

«В Сирии для содействия политическому урегулированию и налаживанию мирной жизни в полном составе продолжают функционировать российский центр по примирению враждующих сторон, а также три батальона военной полиции, которые осуществляют контроль за зонами деэскалации в соответствии с Вашим решением», — доложил он, обращаясь к Путину.

«Также в соответствии с международными договорами на постоянной основе остаются два наших пункта базирования — авиационная группа на аэродроме Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота в Тартусе», — добавил Шойгу. Он представил главе государства документы о структуре и штате подразделений, размещенных в Тартусе и Хмеймиме, и попросил его утвердить эти документы.

О численности выведенных войск и тех военнослужащих, что ещё остались в Сирии, в Минобороны ничего не говорят, однако, утверждают, что основная группировка военных сил России из республики вышла и благополучно вернулась домой.

Русская линия