Члены Синода заявили о готовности к ведению переговоров для преодоления раскола в украинском Православии на основе православных канонов…

21 декабря 2017 года в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялось последнее в 2017 году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В начале заседания члены Синода имели суждение об Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, который состоялся в Москве 29 ноября — 2 декабря 2017 года, и выразили благодарность за особое внимание к жизни Украинской Православной Церкви.

Несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию на Украине, Синод подчеркнул важность принятых решений и заявил о готовности к ведению переговоров с теми, кто находится вне единства с Украинской Православной Церковью для преодоления раскола в украинском Православии и восстановления церковного общения.

В связи с этим члены Синода также заслушали сообщение управделами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония о встрече со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем I и поблагодарили Его Святейшество «за конструктивное общение, а также за поддержку Украинской Православной Церкви».

Синод подтвердил готовность Украинской Православной Церкви к «преодолению церковного раскола на Украине на канонических началах» и выразил «удовлетворение совместной и консолидированной позицией Константинопольского Патриархата и всех Поместных Православных Церквей в вопросах решения проблем церковных расколов».

Члены Синода отметили «необходимость дальнейших контактов Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом для укрепления православного единства».

Помимо этого Синод одобрил миротворческие инициативы Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, направленные на освобождение военных из плена.

Синод постановил «выразить благодарность Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за внимание к просьбам, которые поступают в его адрес, от родных и близких украинских военнопленных, а также за действенные усилия по их освобождению из плена» и «призвать епископат, духовенство, монашество и верующих УПЦ усилить молитвы о быстрейшем освобождении всех военных из плена и возвращении их в родные дома».

Участники заседания имели суждение о замещении вакантной кафедры Нежинской епархии и приняли решение назначить Преосвященным Нежинским и Прилуцким архиепископа Ирпенского Климента, освободив его от должности викария Киевской Митрополии.

Согласно рапорту митрополита Бориспольского Антония, ректора Киевской духовной академии и семинарии, об увольнении его с должности ректора, Синод избрал новым ректором духовных школ архимандрита Сильвестра (Стойчева), проректора по учебно-методической работе, с возведением его в епископа Белогородского, викария Киевской Митрополии.

Члены Синода прославили Луганскую и Мохнатынскую иконы Божией Матери, а также икону Пресвятой Богородицы «Не рыдай Меня, Мати», которая находится в Екатерининском соборе Херсона, образ «О, Всепетая Мати» Благовещенского мужского монастыря Нежинской епархии и «Непроходимая Врата», что в Свято-Сергиевском женском монастыре Горловской епархии.

Кроме того, Синод благословил местное прославление и почитание в пределах Нежинской епархии Пелагии Горленко, утвердив иконописное изображение святой, тропарь, кондак и молитвы ей. Память праведной Пелагеи Горленко поручено совершать 8/21 октября (старый / новый стиль), её останки признаны святыми мощами.

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