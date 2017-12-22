Отношение к своим долгам как к долгам, появившимся до «революции достоинства» и после «революции достоинства» и разделение их на «долги Януковича» и «долги Украины» может привести к серьёзным последствиям для украинских властей. Если в отношении России такая логика в Европе ещё в какой-то мере воспринимается, то в адрес членов ЕС такие вещи недопустимы и получают жёсткий отпор.

Об этом свидетельствуют действия итальянских властей, которые безуспешно пытались взыскать с Украины 21 млн долларов долга, возникший в 2007 году. По информации РИА Новости, в декабре 2012 года после продолжительного судебного процесса Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск итальянской компании «Югаз» против «Нафтогаза». Однако, украинские суды отказались исполнять это решение, и в итоге Италия потребовала арестовать украинский реверсный газ в Словакии.

Совсем перекрывать газовую трубу в зимний период итальянские власти не стали. Сейчас газ на Украину в основном поставляет Польша, Венгрия и Словакия. Но наибольший объём импортируется именно из Словакии — свыше восьми миллиардов кубометров. Поставки идут по реверсным схемам, то есть по сути это то же самое топливо, которое продаёт «Газпром» в восточноевропейские страны.

В ноябре 2015 года Украина прекратила покупать российский газ и начала приобретать его в Европе. Такой шаг Киев объяснил более низкой ценой. Позднее «Нафтогаз» признал, что «Газпром» предложил более привлекательную цену, нежели европейские поставщики, но в этом деле главную роль играет политика.

Украинские власти не хотят покупать газ у «страны-агрессора», и такая позиция вполне понятна. Однако, и вести себя теперь в газовой сфере украинским властям придётся совсем иначе — попытки устроить какой-либо скандал или «газовую войну», как это нередко делал Киев в отношениях с «Газпромом» — это плохой способ добиться понимания на Западе. Если в отношении Москвы такая тактика, порой, приносила какие-то плоды, то с Европой такие вещи не пройдут.

Русская линия