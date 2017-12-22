Судя по высказываниям представителей «Нафтогаза Украины» и российского «Газпрома» в газовом споре России и Украины, переданном на рассмотрение в Стокгольмский арбитраж, обе стороны согласились на компромиссное решение и теперь считают, что победили в судебном процессе.

На Украине, в частности, очень довольны тем, что «Арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его к рыночным европейским стандартам», сообщает УНИАН. «Нафтогаз» оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долл. за весь срок действия контракта на поставку газа", — говорится в сообщении компании.

По информации Украины, арбитраж снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года на 27,4% – до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципа «бери или плати» на сумму 56 млрд долл.; снизил объём газа, который «Нафтогаза» обязан покупать у «Газпрома» с 52 до 5 млрд куб. м в год, а также полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.

Со своей стороны в «Газпроме» заявили, что также довольны итогами разбирательства. «Несмотря на звучавшие ранее заявления „Нафтогаза Украины“, арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований „Газпрома“ об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству», — заявили в компании.

В частности, арбитраж:

— отказал «Нафтогазу Украины» в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 г. по апрель 2014 г. и во взыскании переплаты за газ за период с мая 2011 года по 26.04.2014 в сумме около $ 14 млрд,

— отметил, что к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство,

— установил обязательность применения положений «бери-или-плати» до окончания срока действия контракта.

Таким образом, основываясь на выводах отдельного решения от 31 мая, арбитраж в своем окончательном решении обязал НАК «Нафтогаз Украины»:

— уплатить в пользу «Газпрома» сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $ 2 млрд 18 млн 920 тыс. 854,91, а также проценты с 22.12.2017 по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки,

— ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.

Таким образом судебное разбирательство подошло к концу и теперь Украина должна будет возобновить покупку российского газа непосредственно у России, а не через резерс (правда, в уже более меньшем объёме), а также, как можно быстрее, выплатить «Газпрому» более 2 млрд долларов. В противном случае эта сумма будет увеличиваться на 605 тысяч долларов ежедневно.

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