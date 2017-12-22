В день 100-летия ВЧК-КГБ-ФСБ в ПСТГУ открылся музей памяти новомучеников и исповедников Российских, расстрелянных чекистами и большевиками…

20 декабря 2017 года, в «день чекиста», отмечаемый до сих пор представителями ФСБ, как свой главный праздник, в главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета — историческом Московском епархиальном доме, состоялось торжественное открытие экспозиции «Музея памяти новомучеников и исповедников Российских». Экспозиция посвящена страницам истории Русской Православной Церкви первой половины ХХ века, духовной жизни в условиях гонений и подвигу новомучеников, сообщает пресс-служба ПСТГУ.

Экспозиция насчитывает около 100 предметов и включает личные вещи, связанные с деятельностью духовенства в период гонений, иконы, литургические предметы, а также архивные и фотодокументы, отражающие как богоборческую политику власти, так и реакцию Церкви на неё.

Выступая с приветственным словом, ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьёв отметил, что выставка открывается в день 100-летия создания ВЧК, которая и осуществила совершенно небывалый по масштабам геноцид православного народа. «Здесь представлены фотографии великих святителей Русской Церкви, которые так или иначе пострадали за веру. Большая часть из них была расстреляна советской властью. Это были великие святые, мыслители и великие подвижники нашей Церкви, нашего народа», — подчеркнул отец Владимир.

«В центре экспозиции организовано небольшое выставочное пространство, где находится икона Патриарха Тихона, его портреты и его малый омофор, чудом, можно сказать, к нам сюда пришедший. Рядом, на стендах экспозиции, размещены фотографии самых главных церковных деятелей Поместного Собора 1917−1918 гг. и первых десятилетий советской власти. Здесь можно увидеть снимки митрополитов Антония (Храповицкого) и Арсения (Стадницкого), которые были кандидатами на патриаршество вместе со святителем Тихоном. Есть стенды, посвященные митрополитам Кириллу (Смирнову) и Владимиру (Богоявленскому), — пояснил отец ректор. — Митрополит Киевский и Галицкий Владимир построил это здание и был почетным председателем Поместного Собора. 25 января 1918 года вооруженные люди ворвались в покои митрополита Владимира в Киево-Печерской лавре и после издевательств над ним вывели его за стены Лавры и расстреляли. Мученическая кончина святителя Владимира явилась началом длительного периода гонений на Русскую Православную Церковь».

Нам бы очень хотелось, отметил протоиерей Владимир Воробьёв, чтобы память о новомучениках всегда присутствовала в нашей жизни и чтобы мы всегда учились у них вере и любви.

Присутствовавшая на торжественной церемонии член Совета Федерации РФ Елена Мизулина подчеркнула, что ранее в нашем обществе никогда не обсуждалась судьба репрессированной части православного духовенства. «Может быть, потому, что эта беда ещё не осознавалась обществом. Ведь священники об этом никому не говорили, в учебниках об этом не писали. Практически первыми, кто приступил к сбору этой информации, созданию архивов, их систематизированию, стали сотрудники Свято-Тихоновского университета и его ректор протоиерей Владимир», — отметила сенатор.

Смысловыми элементами экспозиции стали разделы, посвященные эпохе самых масштабных и кровавых репрессий: революции и гражданской войне, коллективизации и предвоенному периоду, когда гонения нарастали и достигли апогея в 1937 году.

Как напомнил заместитель заведующего Отделом новейшей истории РПЦ ПСТГУ иерей Александр Мазырин, 15 августа 1917 года в Москве начал работу Поместный Собор Православной Российской Церкви. «Лучшие представители Церкви собрались, чтобы решить многочисленные проблемы, накопившиеся в течение 200-летнего Синодального периода. Вопрос о восстановлении патриаршества вызвал особенно бурное обсуждение. Но, получив 25 октября 1917 года известие о большевистском перевороте, о „расстреле“ Московского Кремля, члены Собора пришли к решению о необходимости избрания Патриарха, — отметил отец Александр. — Сохранилась фотография участников Поместного Собора, сделанная на одном из таких заседаний, проходивших, в том числе в Епархиальном доме, ныне Главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Большинство членов Поместного Собора, более 500 человек, подверглись гонениям, многие были убиты, 50 членов этого Собора причислены Церковью к лику святых».

Профессор кафедры церковной истории иерей Александр Мазырин подчеркнул, что трудно представить себе другого предстоятеля Церкви, кто пользовался бы такой глубокой, всенародной любовью, как Патриарх Тихон, ставший главой Русской Церкви в самый драматичный период ее истории. В Музее представлен уникальный экспонат — малый омофор Святейшего Патриарха Тихона, в котором он совершал богослужения, а также его подлинное воззвание с призывом о помощи голодающим", — добавил отец Александр.

После покушения на Ленина 30 августа 1918 года в стране был объявлен «красный террор». С особой яростью большевики уничтожали представителей Церкви: их ссылали в тюрьмы, расстреливали, вешали, топили, душили, распинали. Преступления оставались безнаказанными. Сохранилась редкая фотография тех лет: убиенные монахи Мгабрского монастыря вместе со своим игуменом.

По словам заведующего архивом отдела Новейшей истории РПЦ ПСТГУ диакона Сергия Николаева, в составе экспозиции есть предметы, которые использовались для богослужения в тюрьмах. «В их числе — молитвослов в миниатюрной обложке; антиминс, на котором служили в лагере Божественную литургию; дарохранительница; потир самодельный свинцовый; потир деревянный; звездица, сделанная из консервной банки; брачные венцы, изготовленные из обыкновенной проволоки, и другие реликвии, — пояснил он. — Уникальным экспонатом представляется женская безрукавка, где под подкладкой вшита ткань, сплошь исписанная чернильным карандашом словами молитв».

Экспонаты и фотоматериалы предоставили Государственный архив РФ, Государственный архив новейшей истории, Российский государственный архив социально-политической истории, Государственный музей истории ГУЛАГа, международное общество «Мемориал», родственники и частные хранители.

Фонд Музея, созданного на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и предоставленного Фондом президентских грантов, будет пополняться новыми экспонатами. Экспозиция «Музея памяти новомучеников и исповедников Российских» открыта для всех желающих на постоянной основе по адресу: Лихов переулок, д. 6, стр. 1 (Главное здание ПСТГУ).

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