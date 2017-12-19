Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире телеканала «Царьград» выступил с комментарием недавно принятого на Архиерейском Соборе документа «О канонических аспектах церковного брака», заявив, что в Церкви в принципе не признают развод.

Случайно или нет, но это выступление последовало практически сразу после того, как власти Свердловской области запретили размещать слова Христа о недопустимости разводов на билбордах в области.

«Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует», — гласили постеры.

Однако, эти слова Христа смутили местных чиновников. В результате УФАС по Свердловской области признало плакаты нарушающими закон о рекламе, после чего стенды были сняты, а предпринимательнице, вывесившей их, выписан штраф.

«Раз есть второй и даже третий церковный брак, значит, есть и церковный развод? Нет. Такого термина не существует в каноническом поле. Нет его и в данном документе. А что тогда есть? Есть ситуации, когда церковный брак может быть признан утратившим каноническую силу. Собственно, это и дает возможность заключения нового брака», — заявил Владимир Легойда.

Он отметил, что в документе уточняются те причины, по которым ранее венчанный брак может считаться утратившим силу. В разное время число таких обстоятельств было разным, в нынешнем документе их 11.

По словам главы Синодального отдела, когда Церковь говорит, что при определённых обстоятельствах брак может считаться утратившим каноническую силу, ключевое слово — «может».

«То есть „может“ — это не значит „должен“. В документе прямо говорится, цитирую: „Священнослужителям вменяется в обязанность всячески увещевать лиц, ищущих развода, не принимать поспешных решений, но, по возможности, примириться и сохранить свой брак“. А почему надо пытаться сохранить даже такой брак, который дал серьезную трещину? Да потому что любовь сильнее всего. И это самое главное», — заключил Легойда.

Русская линия