Русская линия
Сводка новостей от 19 декабря 2017

В Горловской епархии призывают молиться о мирных жителях Донбасса, оказавшихся заложниками вооружённого противостояния
Ситуация на востоке Украины резко обострилась, ведутся обстрелы — в храм села Новолуганское, которое находится под контролем ВСУ, попал снаряд…

Донецк и ЛуганскДуховенство Горловской и Славянской епархии Украинской Православной Церкви неустанно призывает обе стороны конфликта на Донбассе прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. Однако, ситуация такова, что боевые действия в настоящее время идут с ещё большей интенсивностью. Более того, в последние дни стороны начали применять тяжёлое вооружение.

В результате этого и с той и с другой стороны гибнут мирные жители.

Так, как сообщает официальный сайт Горловской епархии, 18 декабря в пономарскую Вознесенского храм в селе Новолуганском, которое контролируется ВСУ, во время вечернего богослужения к празднику Святителя Николая попал снаряд.

Повреждены фундамет и стена пономарки, взрывной волной выбито пятнадцать окон в храме, сорвало шифер с крыши пономарки и стоящего неподалёку угольного сарая.

Милостью Божией, никто из прихожан не пострадал.

По свидетельству настоятеля храма священника Романа Сотникова, страшная артиллерийская канонада продолжается уже третий день. В селе сгорело пять домов, множество соседних лишились стёкол, повреждены теплотрасса и газовая труба. В Новолуганском нет электричества, мобильная связь работает с перебоями.

В схожей ситуации находятся жители прифронтовых сёл с обеих сторон, в связи с чем духовенство Горловской епархии просит сугубых молитв о мирных жителях Донбасса, оказавшихся заложниками вооружённого противостояния.

Русская линия

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В Горловской епархии призывают молиться о мирных жителях Донбасса, оказавшихся заложниками вооружённого противостояния
Ситуация на востоке Украины резко обострилась, ведутся обстрелы — в храм села Новолуганское, которое находится под контролем ВСУ, попал снаряд...

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