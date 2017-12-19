Викарий Киевской митрополии УПЦ архиепископ Боярский Феодосий в эфире «Большого интервью» радио «Вести» прокомментировал ситуацию с письмом бывшего митрополита Филарета к Архиерейскому Собору РПЦ и дал оценку возможности преодоления раскола в украинском Православии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Мне кажется, что это была попытка наладить диалог, о которой нельзя сказать пока ещё, что она не удалась совсем, — отметил архиепископ Феодосий. — Когда оно (письмо — ред.) было оглашено на Архиерейском Соборе, то на него была сдержано позитивная реакция. У многих архиереев зародилась надежда на то, что раскол будет уврачёван каноническим способом».

Владыка подчеркнул, что со стороны бывшего митрополита Филарета — это был мужественный шаг.

«Письмо было написано не на бланке, в подписи указано только Филарет, ваш собрат. Я думаю, что для того, чтобы так подписаться бывшему митрополиту Филарету действительно понадобилась известная доля мужества и осознания того, что что-то было не так в его действиях на протяжении 25-ти лет. Это шаг в какой-то степени покаянный и его можно только приветствовать».

И действительно члены Архиерейского Собора, «приняв этот шаг со стороны бывшего митрополита Филарета, как шаг мужественный и значимый для всей Православной Церкви», сделали ответный шаг навстречу, создав комиссию.

В связи с этим архипастырь выразил надежду, что, несмотря на то, что на пресс-конференции, которую дали в пресс-службе «Киевского патриархата» на следующий день, пытаясь дезавуировать содержание письма, диалог продолжиться.

«Шум, неправильно поднятый в СМИ, уляжется, а комиссия останется и вопрос, я думаю, будет решаться», — сказал владыка.

Архиепископ Феодосий также предположил, что одним из основных мотивов появления этого письма, стало желание бывшего митрополита Филарета «на исходе изжитой жизни, как человека очень пожилого, войти в Вечность примеренным членом Православной Вселенской Церкви», объяснив, что анафема, под которой сейчас находится Филарет, — это не проклятие, не наказание, а лишь констатация того факта, что человек — вне церковной ограды.

«Когда человек возвращается в Церковь через исправление своих ошибок, в духовной терминологии это называется покаянием, тогда есть все основания для того, чтобы констатировать — человек в Церковь вернулся, анафема больше над ним не довлеет, — рассказал архиерей. — Если Церковь посчитает возможным и придёт время, когда бывший митрополит Филарет Денисенко исправит то, что он в своё время начал совершать и поддерживал на протяжении этих 25-ти лет, то конечно будет анафема снята. Церковь констатирует, что этот человек вновь в лоне церковном, вновь чадо Церкви, вновь может приступать к Святым Таинствам церковным».

При этом владыка подчеркнул, что диалог должен проходить на твёрдых канонических основаниях и это должны понимать все стороны.

«Такое понимание не всегда есть, к сожалению, — отметил он. — Но у Церкви свои законы, которым сотни, а некоторым тысячи лет, и именно по этим законам должен идти процесс уврачевания раскола. И никак иначе. Если это понимание будет принято за основу всеми сторонами переговоров, то рано или поздно, думаю, можно будет прийти к какому-то конструктиву. Мы знаем в истории Церкви расколы, хотя и с большим трудом, редко, но всё же уврачевывались путём кропотливого и серьёзного труда иерархов. И всегда это было на основе канонических правил, то есть законов Православной Церкви».

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