Арку предполагается установить на Соборной площади, которая, к сожалению, до сих пор носит название Комсомольской…

15 декабря 2017 года в Хабаровской духовной семинарии под председательством митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира состоялось заседание инициативной группы, выступающей за воссоздание в городе Хабаровске Триумфальной арки, возведённой в 1891 году к дате посещения Хабаровки будущим Государем Николаем II, сообщает портал «Самый Восточный».

Участие в обсуждении приняли заместитель министра строительства Хабаровского края, главный архитектор края Александр Селеменев, начальник управления архитектуры и проектных работ министерства строительства Хабаровского края Игорь Ларионов, председатель правления Хабаровской организации Союза архитекторов России Владимир Васильев, почетный архитектор, советник Российской Академии архитектуры и строительных наук Александр Мамешин, заместитель председателя Ассамблеи народов Хабаровского края Валерий Хидиров, председательница Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Людмила Ишаева, депутат Хабаровской городской думы Андрей Никонов, председатель Молодежной палаты при Хабаровской городской думе Вячеслав Кушниренко, представители духовенства и общественных организаций Хабаровска и Хабаровского края.

«Православные верующие всячески поддерживают идею воссоздания Триумфальной арки в городе Хабаровске. Все мы знаем, что Царская семья была прославлена Церковью в лике святых царственных страстотерпцев, а в следующем, 2018 году, исполняется 100 лет с момента мученической гибели её членов, поэтому для духовенства и мирян Хабаровской епархии особое значение имеет увековечение памяти Царя-страстотерпца Николая II именно здесь, на хабаровской земле», — открыл заседание митрополит Владимир.

В ходе состоявшегося обсуждения были предложены несколько возможных вариантов месторасположения Триумфальной арки и путей её воссоздания в изменившейся архитектурной среде.

Для предметного обсуждения вопроса участники выехали на Соборную площадь, которая, к сожалению, до сих пор носит название Комсомольской. Здесь в 1891 году и была построена одна из Триумфальных арок, и это наиболее подходящее место для её воссоздания.

По мнению представителей общественности, открытие Триумфальной арки в Хабаровске в год 100-летия гибели Царской семьи стало бы важным событием в культурной жизни города, а само сооружение — украшением краевого центра.

Если бы Хабаровску удалось ещё вернуть себе к этой значимой дате Соборную площадь, это стало бы радостной новостью для многих хабаровчан.

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