Россия в новой стратегии нацбезопасности США стоит в списке противников на втором месте, хотя в Вашингтоне допускают возможность сближения с Москвой…

18 декабря 2017 года в США была обнародована новая стратегия национальной безопасности, авторство которой приписывают едва ли не лично президенту Дональду Трампу. Главный посыл этого 67-страничного документа состоит в том, что США больше не будут навязывать демократию другим странам мира, но в то же время не дадут разрушить установленный США миропорядок, чего хочет в первую очередь Китай, а также Россия, сообщает газета «Взгляд».

В отличие от стратегии безопасности времен Обамы, в нынешней не упоминаются климатические изменения в качестве угрозы, а также нет речи о поиске возможности создания мира без ядерного оружия. Напротив, говорится об увеличении численности вооруженных сил. Более того, документ требует укрепления ПРО, а также развертывания более современного ядерного оружия.

«Сила США должна оставаться неизменной и самодостаточной, США должны инициировать соревновательную дипломатию, сфокусированную на защите американских интересов. Мы не намерены распространять наши ценности на других», — говорится в документе.

Те, с кем США намерены бороться с помощью «соревновательной» дипломатии, в стратегии названы «ревизионистскими» и это Китай и Россия. «Китай и Россия хотят сформировать мир, противоположный ценностям и интересам США», — говорится в документе. В частности, «Россия стремится восстановить свой статус великой державы и установить сферы влияния вблизи своих границ».

Эти две страны описываются как силы, которые нарушают существующий мировой порядок. Россия это делает в соседних странах (упомянуты Грузия и Украина), Китай — в Южно-Китайском море, претендуя на ряд островов в этой акватории.

Характерно, что «ревизионистские страны» в стратегии чётко отделены от «стран-изгоев» — Северной Кореи и Ирана. В их отношении предполагается действовать жестко. Согласно стратегии, нужно «донести до сознания противников, что мы сможем победить и победим их, а не только покараем в случае, если они нападут на США».

«Есть три группы бросающих нам вызов: Китай и Россия с их ревизионистскими устремлениями, государства-изгои Иран и Северная Корея и организации транснационального характера, в частности, джихадистские террористические группы. Все они активно действуют против США, наших союзников и партнёров. Хотя они отличаются по своей природе, все они бросают нам вызов в политической, экономической и военной сфере, активно используя информационные технологии в целях смещения региональных балансов сил власти в свою пользу. Это принципиальный конфликт между репрессивными политическими режимами и свободным обществом», — сказано в опубликованной на сайте Белого дома стратегии.

Всё это «требует от США пересмотра политики последних двух десятилетий — политики, основанной на допущении о том, что контакты с противниками и их включение в международные структуры и мировую торговлю превратят их в неопасных игроков и партнеров, которым можно доверять».

Тем не менее, нельзя не заметить, что главным и наиболее грозным противником США в стратегии назван именно Китай, экономика которого активно развивается. Не случайно, в Пекине весьма жёстко прокомментировали публикацию новой американской стратегии, заявив, что политика США приведёт Вашингтон к изоляции. В Москве были более сдержанны, хотя тоже назвали новую американскую стратегию документом, свидетельствующим об имперских амбициях Вашингтона.

Русская линия