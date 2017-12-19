Русская линия
Сводка новостей от 19 декабря 2017

Политика бизнесу не помеха
Несмотря на скандал вокруг «крымских турбин», немецкий концерн Siemens заключил крупную сделку с российскими властями на покупку трёх новых турбин…

Газовая турбинаНемецкий бизнес не собирается уходить из России и, несмотря на антироссийские санкции, намерен удержать свои позиции на российском рынке. Об этом свидетельствуют действия немецкого концерна Siemens, который, несмотря на недавний скандал вокруг «крымских турбин», подписал очередной крупный контракт с российскими властями.

Речь идёт о договоре на строительство в Нижнекамске парогазовой электростанции мощностью 495 МВт. Стоимость сделки — 380 млн евро, сообщает «Немецкая волна».

Контракт в Мюнхене подписали президент Siemens в России Дитрих Мёллер и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» (группа компаний «Таиф») Азат Бикмурзин в присутствии заместителя премьер-министра Баварии Ильзе Айгнер, президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя правления Siemens Джо Кезера.

Согласно контракту, Siemens поставит две газовые турбины SGT5−2000Е и одну паровую турбину ST-600, а также оборудование для распределения энергии. Субподрядчиком выступит турецкая строительная компания ENKA. Ожидается, что «Нижнекамскнефтехим» также заключит с Siemens 13-летнее сервисное соглашение.

Электростанция должна быть запущена к маю 2021 года. Предполагается, что она будет работать на синтетическом газе — побочном продукте нефтехимического производства «Нижнекамскнефтехима».

Siemens является генеральным подрядчиком, поэтому «компания будет сохранять полный контроль над поставкой и установкой оборудования», сказала РБК представитель немецкого концерна.

Русская линия

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