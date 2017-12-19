В последние годы западные дипломаты много раз пугали Москву тем, что реформируют Совет Безопасности ООН и отменят или ограничат право вето, так как позиция российской делегации превращает этот орган в бесполезный клуб для дискуссий. Однако, сегодня уже очевидно, что ведущие державы и, в частности, США не готовы отказаться от такого права, поскольку в одиночестве в Совбезе ООН может оказаться далеко не только Россия, но и они сами.

Это случилось, в частности, с США после объявления президентом Дональдом Трампом решения о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщает Newsru.com.

18 декабря 2017 года в Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, на котором предлагалось принять резолюцию, требовавшую от президента США аннулировать его решение и признать, что столицей Израиля является Тель-Авив.

Резолюция была внесена в Совбез Египтом, и её поддержали 14 из 15 государств-членов СБ ООН. Только США выступили против, что стало отражением масштабности противостояния мирового сообщества решению Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Руководство арабских стран заранее знало, что США точно воспользуются правом вето в отношении резолюции. Но голосование, тем не менее, состоялось, чтобы продемонстрировать, что ряд государств, включая американских союзников, таких, как Великобритания, Франция и Япония, выступают против действий Трампа.

Постоянная представительница США при ООН Никки Хейли перед голосованием подчеркнула, что США больше не повторят ошибки 2016 года, когда они воздержались при рассмотрении в Совбезе ООН проекта резолюции, касающейся незаконной поселенческой деятельности Израиля.

Она напомнила, что резолюция N2334 о поселенческой деятельности Израиля рассматривалась год назад, когда президентом США был демократ Барак Обама. По словам Хейли, США «зачастую стояли заодно с Израилем», который подвергается предвзятому отношению во всемирной организации.

«Мы не сделали этого 23 декабря 2016 года, мы больше не допустим этой ошибки. Если бы у нас был шанс ещё раз проголосовать по резолюции 2334, я могу со всей уверенностью сказать, что Соединенные Штаты проголосовали бы против неё. Мы бы воспользовались правом вето», — заявила Хейли.

При этом постпред США при ООН назвала внесенную Египтом резолюцию «оскорблением», которое Вашингтон не забудет. Хейли подчеркнула, что ООН вынудила США воспользоваться правом вето просто для того, чтобы отстоять своё право выбирать, где именно размещать своё посольство.

Отметим, что на заседании Совбеза Израиль был единственной страной, которая положительно отозвалась о действиях США. Постпред Израиля Данни Данон, в частности, заявил, что в Вашингтоне «не отступают от правды» и «выступают за подлинный диалог» на Ближнем Востоке.

Страны, которые проголосовали за проект резолюции, Данон обвинил в «грубом лицемерии». Он также подчеркнул, что никакие решения ООН не повлияют на статус Иерусалима, сославшись на Библию, в которой говорится «о тысячелетнем присутствии евреев» в этом древнем городе. «Вы не сможете изменить Библию. Вы не можете переписать историю», — заключил израильский постпред.

После наложения на резолюцию вето США, арабские страны запросили проведение экстренной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где снова будет рассматриваться этот документ.

«Мы подготовим текст, который, скорее всего, будет аналогичен проекту резолюции Совета Безопасности, но скорректирован под Генеральную Ассамблею», — заявил журналистам палестинский наблюдатель при ООН Рияд Мансур. Он выразил надежду, что если документ получит широкую поддержку, то это наглядно продемонстрирует «отказ международного сообщества принимать одностороннюю позицию Америки, а также нарушения международного права».

Председатель 72-й сессии Генассамблеи Мирослав Лайчак уже объявил, что данная просьба будет удовлетворена. По его словам, дату проведения специальной встречи Генеральной Ассамблеи объявят позже. Палестинский посол, в свою очередь, предположил, что экстренное заседание может состояться уже на этой неделе — в среду вечером или в четверг утром.

Ранее Мансур выразил сомнение в том, что США после своего решения по Иерусалиму могут продолжать играть роль посредника в процессе мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Он подчеркнул, что Вашингтон, наложив вето на резолюцию, «упустил возможность исправить своё незаконное решение относительно Иерусалима и оставил за собой этот исторический грех».

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