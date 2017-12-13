В местном УФАС потребовали демонтировать в области билборды с соответствующими цитатами из Нового Завета…

Не секрет, что в российской полиции и у российского чиновничества весьма своеобразные представления о нравственности. Сказать, что эти представления совершенно далеки от христианства — это всё равно, что ничего не сказать.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Свердловской области (до сих пор, кстати, носящей имя убийцы Царской семьи), разразился громкий скандал в связи с решением ряда общественных организаций разместить на билбордах в регионе цитаты из Нового Завета.

Все эти тексты были посвящены семье и пагубности разводов, число которых в России просто зашкаливает.

Разместить новозаветные цитаты на своих рекламных площадях согласилась местная предпринимательница Ольга Вековшинина. «Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует», — гласили постеры.

Однако, эти слова Христа очень смутили местных чиновников. В результате УФАС по Свердловской области признало плакаты нарушающими закон о рекламе, после чего стенды были спилены, а предпринимательнице выписан штраф.

Теперь Ольге Вековшининой предстоит обжаловать это решение в арбитражном суде. И в её защиту уже выступил директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев, сообщает Интерфакс-Религия.

«Этот случай — в стиле попыток некоторых американских судов инкриминировать Библии разжигание розни в отношении геев. Но есть один момент: 23 ноября 2015 года Владимир Путин подписал специальный закон, который подтвердил и без того очевидную вещь — в Библии, Коране и священных писаниях тибетских буддистов в принципе нет ничего противозаконного, и проверять их на экстремизм нельзя», — заявил правозащитник.

По мнению Романа Силантьева, «незнание этого закона сотрудниками УФАС просто свидетельствует о их профессиональной непригодности».

Эксперт напомнил, что недавно уже был зафиксированный скандал, когда автор свежего пособия для сотрудников ФСИН в одной из глав предложил поискать экстремизм в Библии и Коране. «Дай таким людям волю — они и в Конституции нашей крамолу отыщут», — резюмировал Р.Силантьев.

Русская линия