Глава Белгородской митрополии митрополит Белгородский Иоанн предложил местным депутатам и представителям исполнительной власти принять региональных закон, «который бы мог наделить врачей правом по отказу от проведения абортов из соображений совести и по религиозным убеждениям». Об этом владыка заявил 12 декабря 2017 года на заседании коллегии Белгородской митрополии, сообщает Бел.Ru.

«Если такая инициатива будет поддержана, то Белгородская область могла бы быть одной из первых в России, которая на законодательном уровне проявила бы себя в этом благом деле», — заявил владыка Иоанн.

Архипастырь обратил внимание, что в связи с демографическим кризисом в России, начиная с 2018 года, объявлено «Десятилетие детства», и очень важно, чтобы при решении демографических проблем учитывался вопрос профилактики и отказа от абортов.

По словам митрополита Иоанна, если врачи смогут публично и без всяких опасений для себя руководствоваться в своей работе совестью и вставать на сторону тех, кто защищает жизнь, это стало бы важным фактором при профилактике абортов.

«В этом смысле закон не вредит и не создаёт дополнительных бюрократических препятствий, он просто позволяет врачу высказать своё мнение и защитить его. Когда врач будет защищать свою позицию, будет защищать жизнь ребёнка, который находится в утробе матери. Этот механизм личного участия врача очень эффективный. Конечно же, священник придёт и побеседует, но нам важно законодательно защитить такого врача от претензии, что он не до конца исполняет свой врачебный долг или свои обязанности», — заявил архипастырь.

По данным, которые озвучил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, за десять месяцев текущего года в Белгородской области сделано 3155 абортов, это на 317 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь-октябрь 2016 года было зарегистрировано 3472 аборта. Количество абортов, совершённых на территории Белгородской митрополии, сократилось, но по-прежнему остаётся очень высоким.

«Нам с вами необходимо продолжить работу через центры семьи, через общества „За жизнь“ для того, чтобы помочь сохранить жизни. Представьте себе, если бы родились все эти дети, и мы сравнили бы их число с количеством умерших за это время, то в области не было бы отрицательного баланса. Однако, сегодня это не так», — обратил внимание владыка Иоанн.

В свою очередь, председатель Белгородской областной Думы Василий Потрясаев отметил, что в России уже есть федеральный закон, предусматривающий отказ врача от проведения определённых медицинских процедур, но на практике этот закон не работает.

Параграф 3 статьи 70 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан» предписывает, что «лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным лицом (руководителем) медицинской организации (подразделения медицинской организации) может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомить в письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом и лечения пациента, а также в случае уведомления в письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности должностное лицо (руководитель) медицинской организации (подразделения медицинской организации) должно организовать замену лечащего врача».

«Закон есть, мы просто им не пользуемся. Сегодня мы ставим вопрос о том, что этому закону нужно дать жизнь. Нужно прийти в общество медиков и просветить их. У нас есть Общественный совет, вместе с епархией мы должны донести это обращение. Ведь сам факт публичного отказа врача от операции уже сеет в умах и сознаниях врачей, медперсонала и пациентов ситуацию, что это возможно. Закон есть, с ним просто надо поработать: поднять с полки, пыль стряхнуть и идти вперёд», — заявил Василий Потрясаев.

Русская линия