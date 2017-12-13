В Русской Православной Церкви считают, что предложение папы Римского о внесении изменений в молитву «Отче наш» не оправдано…

В Русской Православной Церкви считают нецелесообразным вносить какие-либо изменения в молитву «Отче наш» и считают, что её славянский перевод соответствует греческому тексту Евангелия, наиболее древнему из сохранившихся изложений этой молитвы, сообщает РИА Новости.

Ранее в интервью итальянскому телеканалу TV2000 папа Римский Франциск заявил о несовершенстве перевода этой молитвы на английский и ряд других языков. А именно, глава Ватикана обратил внимание на фразу «не введи нас во искушение», отметив, что, исходя из этого, можно подумать, что «Бог выбирает, ввести ли человека в искушение или нет».

Однако представители Русской Православной Церкви заявили в ответ на это, что в этом вопросе верующим следует обращаться к существующим толкованиям Священного Писания святыми отцами, которые правильно разъясняют смысл библейского текста, в том числе и молитвы «Отче наш».

Как отметил заведующий кафедрой библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Алексей Емельянов, Иисус Христос произносил молитву «Отче наш» на одном из семитских языков, однако до нас дошёл только перевод на греческий язык.

«В греческом тексте заключительного прошения молитвы стоит сказуемое, которое дословно можно понять так, будто вводящий в искушение — есть Бог. Поэтому славянский перевод „не введи нас во искушение“ адекватен греческому оригиналу», — отметил отец Алексей.

Что касается вопроса о том, вводит ли Бог человека в искушение, то с древности святые отцы отвечали на этот вопрос, используя другой новозаветный текст, — отрывок из «Послания апостола Иакова». В нём есть такие слова: «В искушении никто не говори: „Бог меня искушает“; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого».

«Свидетельством истолковательной работы в Церкви служит вариант старолатинского перевода этого места молитвы в некоторых рукописях Нового Завета: «Не дай нам быть веденными в искушение», — имеется в виду, введёнными диаволом. Этого понимания придерживались латинские церковные авторы начала III века Тертуллиан и священномученик Киприан Карфагенский. А тот вариант, который предлагает принять за основу Римский папа, восходит к толкованию молитвы «Отче наш» церковного автора того же III века Оригена: «Не дай нам поддаться искушению», — пояснил отец Алексей Емельянов.

Таким образом, добавил он, существуют разные варианты толкований этого стиха молитвы Господней. «Поэтому засвидетельствованное с глубокой древности чтение не нуждается в изменении, так как в нём остаётся сконцентрированным весь спектр церковного понимания этого прошения», — заключил завкафедрой ПСТГУ.

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