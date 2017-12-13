Палестина отказалась от США как посредника в переговорах с Израилем

Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля является «величайшим преступлением» и «подарком сионистскому движению», что заставляет палестинские власти отказаться от каких-либо контактов с американскими политиками. Об этом заявил председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас в ходе заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, сообщает Newsru.com.

«Мы никогда не позволим в будущем Вашингтону принимать участие в урегулировании конфликта. Мы рассчитываем, что страны-члены ОИС поддержат нас в этом решении», — сказал Аббас.

Он подчеркнул, что решение американской администрации является вопиющим нарушением международного права. Палестинский лидер отметил, что Соединенные Штаты распоряжаются Иерусалимом так, как если бы этот город принадлежал им.

«Это переходит все границы. Иерусалим является и всегда будет столицей Палестины», — подчеркнул Аббас, добавив, что без признания этого факта «не будет мира и стабильности» в регионе.

В ответ на решение США признать Иерусалим столицей Израиля, Организация исламского сотрудничества, на очередной саммит которой в Анкару прибыли 16 глав исламских государств, призвала признать Святой град оккупированной евреями столицей Палестины.

Что это изменит в реальном положении дел на Святой земле, сказать сложно. Ни у евреев, ни у арабов пока нет достаточных сил, чтобы решить конфликт о принадлежности Иерусалима в свою пользу. А потому им остаётся только делать громкие заявления.

Что же касается США, то при всей жёсткости заявлений Дональда Трампа, стоит признать, что его решение о признании Иерусалима столицей Израиля — является, скорее, попыткой уйти от давления со стороны оппонентов в США, чем реальным шагом для разрешения арабо-израильского конфликта.

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