Центр развития социальных технологий, ранее создавший ресурсы по поддержке усыновления на федеральном и московском уровне, сообщил, что в последние дни в Интернете начал работу новый федеральный портал, направленный на сей раз на поддержку уже состоявшихся приёмных родителей «Усыновили.ру», сообщает «Российская газета».

«12 лет назад мы запустили сайт „Усыновите.ру“, где разместили информацию о детях-сиротах, которых на тот момент было несколько сотен тысяч, — отметил руководитель центра Армен Попов. — Сегодня в базе данных осталось чуть более 50 тысяч детей, и теперь наша задача — поддержать приёмные семьи».

«Сайт „Усыновили.ру“ создан для приёмных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей — для всех, кто принял в свою семью и своё сердце детей, нуждающихся в родительской любви и заботе», — сообщают разработчики интернет-ресурса.

«Труд приёмного родителя это призвание и служение — 24 часа в сутки, семь дней в неделю, без отпуска и больничного, требующий больших усилий, знаний и навыков во многих областях. Именно поэтому мы создали этот портал для Вас и в помощь Вам», — говорится на портале.

На новом сайте представлены контактные данные всех органов опеки и попечительства, служб сопровождения приёмных семей и организаций приёмных родителей в регионах, статьи и рекомендации экспертов по решению типичных проблем приёмных семей, тематическая литература.

Планируется организовать работу форума, в том числе — для обсуждения проблем на уровне регионов и муниципалитетов, и формирования местных сообществ приёмных семей.

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