Отцов в Крыму, наконец, приравняли в правах к матерям

Очередной вопиющий случай, ярко свидетельствующий о царящем в России матриархате и законодательном бесправии глав семейств, произошёл в Крыму, где местные чиновники наотрез отказывались признавать право отцов, в одиночестве воспитывающих своих детей, на получение материнского капитала.

Само по себе название этого пособия — материнский капитал — уже указывает на то, что в нашей стране в этой сфере огромные проблемы. В противном случае, это пособие назвали бы семейным капиталом и выдавали бы полным семьям, а не матерям-одиночкам.

Но на фоне огромного числа разводов и судебной практики советского времени, когда дети при разводе почти в 100% случаев передаются матерям, российским чиновникам не могло прийти даже в голову, что правильнее назвать эту помощь семейным капиталом и выдавать её не матерям, а семьям.

Отсюда, и те проблемы, на которые пришлось обратить внимание детской правозащитнице Анне Кузнецовой. Без неё сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки не удалось.

За помощью к правозащитнице обратились отцы-одиночки, проживающие со своими детьми в Крыму. У них возникли проблемы с получением материнского капитала, сообщает официальный сайт правозащитницы.

До настоящего времени получить маткапитал могли исключительно матери-гражданки РФ, и лишь в случае их смерти — отцы, так же граждане РФ. Если же мать с 2007 года родила второго ребёнка и умерла, не получив гражданство России, то согласно действующему законодательству, отец-одиночка вообще оставался без этого пособия.

Таким образом, государство оказывало помощь не семье, а исключительно женщине, и только при условии, что она имеет российское гражданство. То, что глава семьи мог быть при этом гражданином России, вообще не играло никакой роли, ведь отцы в наших семьях бесправны и государство фактически это признаёт.

В марте текущего года Анна Кузнецова обратилась за разрешением данной проблемы к председателю Пенсионного фонда России, в результате чего Правительство РФ решило сделать исключение для отцов в Крыму и разрешить им выдавать материнский капитал, как будто бы они женщины.

Соответствующий закон уже подписал Владимир Путин, но он коснётся только Крыма, и общего подхода к выдаче маткапитала в России не изменит. Права женщин в российских семьях по-прежнему имеют больший приоритет, чем права мужчин.

Русская линия