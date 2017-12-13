После аварии Австрия оперативно восстановила транзит российского газа в третьи страны, но сам этот инцидент может заставить европейцев задуматься над своей газовой стратегией…

Ещё один аргумент в пользу «Турецкого» и «Северного потока-2»

Австрийские власти оперативно восстановили транзит российского газа по всем направлениям после ликвидации последствий серьёзной аварии на станции Баумгартен, однако, остановка транзита на день в Италию, Венгрию и Словакию, безусловно, свидетельствует о том, что Европе лучше иметь больше газопроводов и не противиться строительству «Турецкого потока» и «Северного потока-2».

Во вторник на газовом хабе в австрийском Баумгартене произошёл взрыв, после чего начался крупный пожар. Пострадали 18 человек, один погибший. К вечеру вторника огонь был потушен. Причина инцидента пока не определена. Предположительно, речь идет об отказе оборудования. В результате аварии без газа остались сразу три страны — Италия, Венгрия и Словакия.

Впрочем, итальянский газопроводный оператор Snam Rete Gas уже с позднего вечера вторника начал показывать восстановление приёма газа из Австрии. Правда, поставки пока так и не возобновились до прежнего уровня.

Если первоначально прогноз поставок газа из Австрии в Италию на вторник (до аварии) был на уровне 113 млн куб. м, то на среду пока он заявлен на уровне 87 млн кубометров.

Словацкий газотранспортный оператор Eustream публикует данные о транзите газа в течение газовых суток 13 декабря на уровне 130 млн куб. м, что близко к уровню до инцидента — 140 млн куб. м за понедельник.

В Венгрии также ситуация постепенно входит в нормальное русло.

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