Русская линия
Сводка новостей от 13 декабря 2017

Ещё один аргумент в пользу «Турецкого» и «Северного потока-2»
После аварии Австрия оперативно восстановила транзит российского газа в третьи страны, но сам этот инцидент может заставить европейцев задуматься над своей газовой стратегией…

Турецкий потокАвстрийские власти оперативно восстановили транзит российского газа по всем направлениям после ликвидации последствий серьёзной аварии на станции Баумгартен, однако, остановка транзита на день в Италию, Венгрию и Словакию, безусловно, свидетельствует о том, что Европе лучше иметь больше газопроводов и не противиться строительству «Турецкого потока» и «Северного потока-2».

Во вторник на газовом хабе в австрийском Баумгартене произошёл взрыв, после чего начался крупный пожар. Пострадали 18 человек, один погибший. К вечеру вторника огонь был потушен. Причина инцидента пока не определена. Предположительно, речь идет об отказе оборудования. В результате аварии без газа остались сразу три страны — Италия, Венгрия и Словакия.

Впрочем, итальянский газопроводный оператор Snam Rete Gas уже с позднего вечера вторника начал показывать восстановление приёма газа из Австрии. Правда, поставки пока так и не возобновились до прежнего уровня.

Если первоначально прогноз поставок газа из Австрии в Италию на вторник (до аварии) был на уровне 113 млн куб. м, то на среду пока он заявлен на уровне 87 млн кубометров.

Словацкий газотранспортный оператор Eustream публикует данные о транзите газа в течение газовых суток 13 декабря на уровне 130 млн куб. м, что близко к уровню до инцидента — 140 млн куб. м за понедельник.

В Венгрии также ситуация постепенно входит в нормальное русло.

Русская линия

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