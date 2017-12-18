Автор и составитель книги «Генерал Ренненкампф» поделился своими впечатлениями от поездки в Таганрог…

Руслан Гагкуев: Было важно представить наше издание в городе, с которым были связаны последние дни жизни генерала Ренненкампфа

13 декабря 2017 года в Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее состоялась презентация книги «Генерал Ренненкампф», изданной издательством «Посев» и ставшей десятым изданием в серии «Белые воины».

Книга вызвала большой интерес в городе, зал литературного музея А.П. Чехова (филиал музея) был заполнен полностью. К презентации книги была подготовлена экспозиция, связанная с генералом Ренненкампфом. На ней были представлены книги о выдающемся российском военачальнике, а также предметы из так называемой «китайской коллекции» Ренненкампфа, хранящейся в фондах музея.

О последних днях жизни Ренненкампфа и о судьбе его захоронения собравшимся подробно рассказала историк Марианна Григорян. Перед собравшимися также выступили сотрудники музея с рассказом о хранящихся в музее предметах, связанных с генералом.

С отдельным сообщением выступила заведующая отделом Историко-краеведческого музея «Дворец Алфераки» Галина Крупницкая.

Книгу «Генерал Ренненкампф» представил её составитель и один из авторов, доктор исторических наук Руслан Гагкуев, который приехал в Таганрог из Москвы. По окончании презентации он подписал издание для всех желающих.

«Презентация показала, что для истории Таганрога Ренненкампф остаётся одной из наиболее значимых фигур, и было важно представить наше издание в городе, с которым связаны последние дни его жизни», — поделился своими впечатлениями в «Русской линией» Руслан Гагкуев.

«Благодаря поездке в Таганрог мне удалось побывать на старом городском кладбище, где находятся захоронения генерала Ренненкампфа и нескольких десяткой юнкеров. Отрадно, что в предстоящем году планируется установить на месте их захоронения памятный знак», — отметил он.

Заказы и отзывы на книгу можно направлять адресу: 103 031, Москва, ул. Петровка, д. 26, стр. 2, пом. 96, Некоммерческое партнерство «Издательское, исследовательское и просветительское содружество „Посев“», О. А. Кузнецовой; тел. (495) 625−92−48, e-mail: posevru@online.ru

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