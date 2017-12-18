Турция в ближайшее время намерена открыть своё посольство в Восточном Иерусалиме, заявил президент этой страны Реджеп Тейип Эрдоган спустя несколько дней после того, как Организация Исламского сотрудничества объявила его столицей Палестины, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на агентство Reuters.

«C Божьей помощью мы откроем там своё посольство», — сказал Эрдоган, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития. Он также пообещал, что Турция не допустит изгнания из Иерусалима палестинцев и остановит разрушение мечети Аль-Аксы.

Это стало ответом на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, а также последовавшие вслед за этим утечки из Вашингтона. Некий источник в Белом Доме сообщил еврейской прессе, что американские власти понимают, что Израиль не может делить Иерусалим с арабами, поскольку на Храмовой горе находится Стена плача, и иудеи от неё никогда не откажутся.

Такие заявления, пусть даже анонимные, ещё больше подливают мало в огонь арабо-еврейского конфликта, поскольку косвенным образом подтверждают, что одна из мусульманских святынь мечеть Аль-Акса находится под угрозой, поскольку располагается на месте, где когда-то был иудейский храм Соломона.

Ранее в Турции состоялся саммит Организации Исламского сотрудничества, в котором приняли участвовали представители 57 стран, среди них 16 глав государств — в их числе президент Ирана Хасан Роухани, король Иордании Абдалла II, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани, эмир Кувейта Сабах аль-Ахмад аль-Джабр ас-Сабах и многие другие.

Все они были крайне обеспокоены судьбой мусульманских святынь на Храмовой горе.

В связи с этим исламский саммит призвал незамедлительно «подтвердить юридический статус города Аль-Кудс Аш-Шариф и прекратить израильскую оккупацию земли Палестины». Данный вопрос мусульманские страны, участвовавшие в саммите, намерены поднять на Генассамблее и в Совете Безопасности ООН.

Русская линия