19 декабря 2017 года из-за напряженной морально-психологической обстановки и неуважительного отношения украинских военнослужащих российские военные вынуждены будут прекратить свою работу в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) на Донбассе, что может спровоцировать новый виток военных действий на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении МИД России, сообщает УНИАН.

«В нарушение договоренностей президентов РФ и Украины относительно создания и размещения СЦКК украинская сторона сознательно создавала для входящих в его состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей. В частности, российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развёрнутых на подконтрольной Украине территории. Дело доходило до запретов на общение с местным населением. Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к своим российским коллегам», — говорится в заявлении российского ведомства.

Более того, с 1 января 2018 года Украина планирует ввести новый порядок въезда и пребывания граждан России на своей территории, в соответствии с которым те должны будут заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинским властям. Эта норма не соответствует положениям соглашения между правительствами РФ и Украины о безвизовых поездках граждан двух стран от 16 января 1997 года и неприемлема для российских военнослужащих, заявили в Москве.

«В таких условиях дальнейшая работа представительства вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК стала невозможной. 19 декабря 2017 года входящие в состав Центра российские офицеры покинут территорию Украины», — говорится в заявлении.

Всё это не может предвещать Донбассу ничего хорошего. Работа российских военных в СЦКК была непростой с самого начала, однако сейчас ситуация накалилась до предела, что свидетельствует о том, что в ближайшее время на востоке Украины могут вновь вспыхнуть масштабные военные действия.

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