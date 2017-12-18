Русская линия
Сводка новостей от 18 декабря 2017

Плохой сигнал для Донбасса
Россия вынуждена прекратить свою работу в Совместном центре контроля и прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон…

Донецк и Луганск19 декабря 2017 года из-за напряженной морально-психологической обстановки и неуважительного отношения украинских военнослужащих российские военные вынуждены будут прекратить свою работу в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) на Донбассе, что может спровоцировать новый виток военных действий на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении МИД России, сообщает УНИАН.

«В нарушение договоренностей президентов РФ и Украины относительно создания и размещения СЦКК украинская сторона сознательно создавала для входящих в его состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей. В частности, российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развёрнутых на подконтрольной Украине территории. Дело доходило до запретов на общение с местным населением. Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к своим российским коллегам», — говорится в заявлении российского ведомства.

Более того, с 1 января 2018 года Украина планирует ввести новый порядок въезда и пребывания граждан России на своей территории, в соответствии с которым те должны будут заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинским властям. Эта норма не соответствует положениям соглашения между правительствами РФ и Украины о безвизовых поездках граждан двух стран от 16 января 1997 года и неприемлема для российских военнослужащих, заявили в Москве.

«В таких условиях дальнейшая работа представительства вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК стала невозможной. 19 декабря 2017 года входящие в состав Центра российские офицеры покинут территорию Украины», — говорится в заявлении.

Всё это не может предвещать Донбассу ничего хорошего. Работа российских военных в СЦКК была непростой с самого начала, однако сейчас ситуация накалилась до предела, что свидетельствует о том, что в ближайшее время на востоке Украины могут вновь вспыхнуть масштабные военные действия.

Русская линия

  • Читать в Телеграм

Патриарх Константинопольский Варфоломей согласился, что украинский раскол может быть уврачёван только каноническим путём
Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний обсудил с главой Константинопольского Патриархата церковную ситуацию на Украине...

Владимир Путин поблагодарил США за помощь в поимке готовивших теракты исламистов
Глава России позвонил Дональду Трампу после того, как ФСБ смогло благодаря помощи ЦРУ задержать в Петербурге группу террористов...

Противники строительства храмов показали своё истинное лицо
В Ростове-на-Дону неизвестные подожгли храм Донской иконы Божией Матери и разгромили помещение приходской воскресной школы...

Митрополит Волоколамский Иларион: Очень важно, чтобы характер Иерусалима как христианского духовного и паломнического центра был сохранён при любом политическом раскладе
Председатель ОВЦС заявил, что решение США признать Святой град столицей Израиля провоцирует волну насилия на Ближнем Востоке...

Плохой сигнал для Донбасса
Россия вынуждена прекратить свою работу в Совместном центре контроля и прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон...

Руслан Гагкуев: Было важно представить наше издание в городе, с которым были связаны последние дни жизни генерала Ренненкампфа
Автор и составитель книги «Генерал Ренненкампф» поделился своими впечатлениями от поездки в Таганрог...

Реджеп Эрдоган пообещал не допустить разрушения мечети Аль-Акса
Турецкий лидер заявил, что Анкара намерена открыть посольство Турции в Восточном Иерусалиме...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русского первопечатника диакона Ивана Федорова, а также государственного деятеля Великого князя Михаила Николаевича...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика