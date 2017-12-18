Русская линия
Сводка новостей от 18 декабря 2017

Патриарх Константинопольский Варфоломей согласился, что украинский раскол может быть уврачёван только каноническим путём
Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний обсудил с главой Константинопольского Патриархата церковную ситуацию на Украине…

Патриарх Константинопольский Варфоломей и управделами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний17 декабря 2017 года по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, являющийся членом церковной комиссии Русской Православной Церкви по переговорам с «Киевским патриархатом», находился с визитом в Стамбуле, где провёл обстоятельные переговоры со Святейший Патриархом Константинопольским Варфоломеем, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС.

По благословению Святейшего Патриарха Варфоломея в этот воскресный день митрополит Антоний совершил Божественную литургию в храме святого апостола Андрея, который является подворьем Ватопедского монастыря.

Управделами УПЦ сослужили заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич, настоятель прихода архимандрит Панарет (Псарафтис), настоятель Подворья Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря в Константинополе иеромонах Тимофей (Мишин), заместитель генерального секретаря Священного Синода Константинопольского Патриархата и патриарший диакон Григорий (Франкакис). В алтаре за богослужением молился иерарх Константинопольского Патриархата архиепископ Телмисский Иов (Геча).

После Литургии, за которой молились украинцы и русскоязычные выходцы из разных стран СНГ, митрополит Антоний произнёс проповедь на тему воскресного евангельского чтения, поздравил настоятеля архимандрита Панарета (Псарафтиса) и верующих с недавним престольным праздником и подарил приходу список Почаевской иконы Божией Матери.

После богослужения митрополит Антоний встретился с Патриархом Константинопольским Варфоломеем в его резиденции на Фанаре. Во встрече приняли участие заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич и депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский. Со стороны Константинопольского Патриархата на встрече присутствовали епископ Телмисский Иов (Геча) и архимандрит Виссарион (Комзиас).

Митрополит Антоний передал Патриарху Варфоломею приветствие от Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Во время встречи речь шла о состоянии межконфессиональных отношений на Украине и ситуации в украинском Православии. В частности, владыка Антоний подтвердил готовность Украинской Православной Церкви сделать всё возможное для преодоления церковного раскола.

Собеседники были едины в том, что любые расколы в Церкви должны решаться на основе церковных канонов, а не политической целесообразности. Церковный раскол следует лечить и преодолевать, а не узаконивать. Другим путём невозможно достичь реального, а не поверхностного единства Церкви.

Характерно, что накануне этих переговоров, 15 декабря 2017 года, в Киеве состоялась встреча самозваного «патриарха Киевского и всея Руси-Украины» Филарета Денисенко с украинскими представителями Константинопольского Патриархата — архиепископом Даниилом (Зелинским) и епископом Иларионом (Рудыком), (Украинская Православная Церковь в США).

Об этом сообщил пресс-центр «Киевской патриархии». Встреча произошла в связи отмечаемым 14 декабря днём тезоименитства лже-патриарха Филарета, и о чём беседовали украинские представители Константинополя с главой украинских раскольников осталось неизвестным.

Русская линия

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Патриарх Константинопольский Варфоломей согласился, что украинский раскол может быть уврачёван только каноническим путём
Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний обсудил с главой Константинопольского Патриархата церковную ситуацию на Украине...

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