Митрополит Волоколамский Иларион: Очень важно, чтобы характер Иерусалима как христианского духовного и паломнического центра был сохранён при любом политическом раскладе

Глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» назвал провокационным решение американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и выразил опасение, что подобные действия США могут спровоцировать серьёзные нестроения на Святой Земле.

«С одной стороны, если мы прочитаем Библию, библейскую историю Царя Давида, то увидим, что он избрал Иерусалим столицей своего государства, то есть это очень древняя история, и для еврейского народа это священная история, это часть их Священного Писания и часть их истории. С другой стороны мы знаем, что на это земле происходило очень много военных действий, и она много раз переходила из рук в руки, и сегодня на неё претендуют разные силы. В частности, Палестинская автономия», — заявил владыка Иларион.

В связи с этим архипастырь напомнил, что большинство мировых лидеров разделяют идею примирения арабов и евреев по формуле «два народа — два государства» и «на фоне тех переговоров, которые ведутся на мировом уровне о признании Палестинской автономии в качестве полноценного государства, этот шаг является, конечно, провокационным. Не случайно он уже спровоцировал столкновения», — отметил митрополит Иларион.

Помимо, этого председатель ОВЦС призвал не забывать о том, что «Иерусалим является священным городом для трёх мировых религий, не только для иудаизма, но также для христианства и ислама». «На месте древнего иерусалимского храма, от которого осталась одна стена, называемая Стеной плача, стоит сегодня мечеть Омара. То есть в одном этом небольшом городе сконцентрировалось внимание трёх мировых религий. И те достаточно хрупкие балансы, которые установились в послевоенный период нарушать сейчас, как мне кажется, не следует».

Владыка Иларион также напомнил, что «Иерусалим является городом, где находится центр Иерусалимской Православной Церкви — древнейшей Православной Церкви мира, её в богослужебных текстах называют матерью всех Церквей, потому что именно из Иерусалима христианство распространилось по всему миру».

«Думаю, очень важно, чтобы этот характер Иерусалима как христианского духовного и паломнического центра был сохранён при любом политическом раскладе», — заключил митрополит Иларион.

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