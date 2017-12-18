Люди, из идейных соображений выступающие против строительства православных храмов в России, водимы «духами злобы поднебесной», а потому ждать от таких атеистов и безбожников какого-либо соблюдения закона и трезвомыслия не приходится. Об этом свидетельствует вопиющий случай, который произошёл 16 декабря 2017 года в Ростове-на-Дону, где противники Церкви совершили поджог храма в честь Донской иконы Божией Матери в парке имени Анатолия Собино в Железнодорожном районе города и разгромили помещение приходской воскресной школы, сообщает официальный сайт Донской митрополии.

Оба здания — временные вагончики, обустроенные стараниями прихожан, местных жителей, по инициативе которых три года назад здесь появился приход. На сегодняшний день это была единственная благоустроенная территория в парке Собино, криминальное и запущенное состояние которого является предметом регулярных общественных дискуссий. Несколько лет подряд православная община своими силами облагораживала прилегающую территорию, выкорчевывала железобетонные сваи, сооружала скамейки, высаживала деверья. За это время была создана воскресная школа, реализовывались не только строительные, но и миссионерские, просветительские и социальные проекты.

Однако, после публикации некоторыми лицами петиции против строительства храма в адрес прихода начали поступать угрозы. Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский на брифинге, состоявшемся утром 16 декабря на месте трагедии, сообщил следующее:

«Буквально этим летом несколько человек, настроенных против Церкви, устроили в интернете травлю прихода в честь Донской иконы. Опубликовали петицию, в которой содержалась явная ложь. Прихожан обвиняли в том, что они, мол, спилили все деревья, захватили чуть ли не лучшее место в парке и т. д. На самом деле приходу досталась окраина парка, где хотели построить авторемонтную базу. Потом эту площадку забросили, и она превратилась в стихийную свалку. Первые деревья на этом пустыре и первый порядок наводили прихожане, местные жители. Они были очень возмущены той ложью, что появилась в Интернете от имени местных жителей, с призывом бороться против строительства храма. Я уверен, что именно интернет-провокаторы несут ответственность за тот высокий градус социальной ненависти и вражды, который довёл до поджога и погрома».

«Мы надеемся, что власти сделают всё возможное, чтобы найти исполнителей этого преступления», — заявил И. Петровский.

В связи с постигшим приход Донской иконы Божией Матери несчастьем митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратился к пастве и всем неравнодушным жителям области с просьбой оказать посильную помощь в восстановлении уничтоженного храма.

Русская линия