Глава России позвонил Дональду Трампу после того, как ФСБ смогло благодаря помощи ЦРУ задержать в Петербурге группу террористов…

Несмотря на то, что российско-американские отношения в последнее время носят натянутый и едва ли не враждебный характер, американские спецслужбы, тем не менее, решили поделиться оперативной информацией со своими российскими коллегами о готовящемся в Казанском соборе и других местах Санкт-Петербурга терактах, благодаря чему ФСБ удалось задержать группу «петербургских исламистов».

Такие поступки дорогого стоят, и поэтому президент России Владимир Путин решил лично позвонить американскому президенту Дональду Трампу и поблагодарить США за оказанную помощь. «Глава Российского государства попросил Президента США передать слова благодарности директору ЦРУ и оперативным сотрудникам американской разведки, которые получили эту информацию», — говорится на официальном сайт Президента РФ.

«Владимир Путин заверил Дональда Трампа, что российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, незамедлительно передадут её американским коллегам по партнерским каналам», — отметили в Кремле.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что случай с передачей американскими разведслужбами России данных, позволивших предотвратить крупный теракт в Санкт-Петербурге, является примером позитивных событий, которые могут произойти, когда РФ и США сотрудничают, сообщает Newsru.com.

«Трамп выразил признательность за звонок и сказал Путину, что он и всё разведсообщество Соединенных Штатов с радостью помогли спасти так много жизней россиян. Трамп подчеркнул важность сотрудничества в вопросах разведки с целью одержать победу над террористами, где бы они ни находились», — цитирует заявление ТАСС.

В администрации американского лидера также отметили, что Путин выразил благодарность директору ЦРУ Майку Помпео и его организации. После беседы с российским президентом Трамп позвонил Помпео и поздравил его, а также сотрудников Управления «с хорошо проделанной работой».

Ранее на этой неделе российские правоохранители обнаружили и задержали группу исламистов, которые планировали 17 декабря устроить взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга, а также в других людных местах города. К настоящему моменту трое фигурантов дела арестованы. Признательные показания одного из них продемонстрированы на видео ФСБ. Главарем ячейки там называют Евгения Ефимова.

Русская линия