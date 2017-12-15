Русская линия
Сводка новостей от 15 декабря 2017

По памятным местам генерала Ренненкампфа
Презентация очередного издания серии «Белые воины» о генерале прошла в Москве, Санкт-Петербурге и Таганроге…

Презентация книги Ренненкампф в ТаганрогеВ центральных российских городах — Москве и Санкт-Петербурге, а также в Таганроге — при участии представителей издательства «Посев» и движения «Белые воины» состоялась презентация десятой книги серии «Белые воины» — «Генерал Ренненкампф», — рассказывающей об одном из самых известных военачальников русской армии начала XX века — Павле Карловиче Ренненкампфе.

В трёх городах книгу презентовали не случайно. Российская столица сегодня — это центр многих общественных движений, занимающихся изучением Белого движения и истории Царской армии. В Санкт-Петербурге генерал Ренненкампф окончил Академию Генерального штаба, а в Таганроге был убит большевиками.

В Москве презентация книги о генерале состоялась 27 декабря в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына и вызвала большой интерес историков. Книгу представили автор издательского проекта «Белые воины», общественный деятель, руководитель Информационного агентства «Белые воины» Александр Алекаев и куратор проекта, составитель, научный редактор, автор комментариев и примечаний, главный редактор объединенной издательской группы «Дрофа-Вентана», доктор исторических наук Руслан Гагкуев. Присутствовал на презентации также посол по особым поручениям МИД РФ, бывший глава ЦИК РФ Владимир Чуров.

В настоящее время российский политик занимается изучением истории участника Первой мировой войны и Белого движения генерала Николая фон Дрейера. Как известно, в книге «Генерал Ранненкампф» опубликованы воспоминания генерала Дрейера о Ренненкампфе, и Владимир Евгеньевич подробно рассказал об обстоятельствах, связывавших двух генералов.

«Я очень рад, что мы имели возможность представить широкой аудитории нашу десятую по счёту книгу. Генерал Ренненкампф — это человек, который несмотря ни на что, оставался верен России до конца своих дней. Он не принимал непосредственного участия в Белом движении, однако, как и многие русские офицеры поплатился жизнью за своё служение Царю и Отечеству. Доподлинно известно, что Ренненкампф состоял в переписке с генералом Корниловым и очень хотел участвовать в Первом Кубанском походе, но обстоятельства сложились иначе. Мы не имеем права забывать о таких людях, и поэтому я очень благодарен всем, кто участвовал в этом проекте», — отметил в интервью «Русской линии» Александр Алекаев.

В свою очередь Руслан Гагкуев, который возглавил презентацию книги в книжной сети «Буквоед» в Санкт-Петербурге и Таганроге, рассказал, что «новое издание нашло живой отклик у всех, кто пришёл на её презентацию». «Мы постарались собрать наиболее полную и объективную (без всяких прикрас) информацию о генерале Ренненкампфе, и это одно из наиболее фундаментальных изданий, рассказывающее о судьбе этого выдающегося русского военачальника. Большой раздел книги посвящён воспоминаниям соратников генерала, тех, кто участвовал с ним в боевых походах», — объяснил интерес публики к книге её составитель.

Участие в Китайском походе, Русско-японской войне, громкая победа у Гумбиннена в начале Первой мировой войны сделали Ренненкампфа популярным в царском обществе. Однако уже осенью 1914 года его отрешили от командования, а в следующем году было начато следствие, выявившее ряд нелицеприятных фактов.

Виновен ли в поражениях своей армии генерал Ренненкампф? Имеют ли реальную основу выдвинутые против него обвинения? На эти вопросы даёт ответ вышедшая книга.

Многие архивные документы, представленные в ней, публикуются впервые. Книга иллюстрирована редкими фотографиями из архивов и частных коллекций. Многочисленные статьи, документы и воспоминания на страницах этого издания дополнены материалами современных исследователей, посвящёнными различным сторонам деятельности генерала Ренненкампфа.

Заказы и отзывы на книгу можно направлять адресу: 103 031, Москва, ул. Петровка, д. 26, стр. 2, пом. 96, Некоммерческое партнерство «Издательское, исследовательское и просветительское содружество ««Посев»», О. А. Кузнецовой; тел. (495) 625−92−48, e-mail: posevru@online.ru

Русская линия

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