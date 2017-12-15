Русская линия
Сводка новостей от 15 декабря 2017

Путин отказался прекратить госфинансирование абортов
Глава государства при помощи обыкновенных штампов ушёл от вопроса о запрете или ограничении абортов…

Владимир Путин на пресс-конференцииПри всём уважении к президенту России Владимиру Путину как первому лицу государства, его вчерашний ответ на вопрос о запрете абортов, свидетельствует о том, что у России при таком руководстве нет будущего.

Подход президента к таким серьёзным и основополагающим нравственным вопросам, как финансирование абортов, носит сугубо советский и антихристианский характер.

Когда Путину задали вопрос об абортах, он сбился на откровенные советские штампы и стал озвучивать крайне сомнительные и ложные утверждения.

«В современном мире в подавляющем большинстве стран эти решения всё-таки оставляются за женщиной. Почему? Потому что есть большие опасения, что в случае тотального запрещения у нас махровым цветом будут расти криминальные аборты», — заявил Владимир Путин.

Он пояснил, что практика многих стран показывает, что при запрете абортов женщины уезжают за границу, «расцветают пышным цветом подпольные аборты, наносится колоссальный ущерб женскому здоровью и возможности иметь детей в будущем, резко повышается смертность».

«Здесь надо быть очень аккуратным, взвешенным, исходить из общего настроения в обществе, морально-этических норм, которые в обществе сложились. Ничего нельзя ломать через колено», — подчеркнул президент.

Таким образом, власти продолжат заигрывать с женским электоратом и продолжат финансировать аборты за счёт государства. Это в сухом остатке. Иначе, зачем главе государства, идущему на ещё один срок, заявлять об «общем настроении в обществе»?

Да будет известно российским чиновникам, что согласно данным ООН, производство абортов по желанию женщины законодательно разрешено в 56 из 194 стран мира. Это всего 28% государств, а не большинство, как заявил Владимир Путин.

Что же касается финансирования абортов, то за счёт государства эти ужасные операции производятся в ещё меньшем количестве стран. Россия в этом смысле занимает одно из первых мест.

Русская линия

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Путин отказался прекратить госфинансирование абортов
Глава государства при помощи обыкновенных штампов ушёл от вопроса о запрете или ограничении абортов...

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