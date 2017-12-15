Русская линия
Сводка новостей от 15 декабря 2017

Владимир Легойда: Позиция Церкви неизменна — необходимо вывести аборты из системы ОМС
В Церкви не теряют надежды на то, что рано или поздно им удастся убедить российские власти отказаться от поддержки убийства детей…

Владимир ЛегойдаПозиция Русской Православной Церкви в отношении абортов остаётся неизменной, речь в первую очередь идёт о прекращении финансирования прерывания беременности из Фонда обязательного медицинского страхования, заявил РИА Новости глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя последнее заявление главы государства.

«Изложенная президентом точка зрения основана на широко распространённой в мире практике и той точке зрения, которая пока доминирует в нашем обществе. Конечно, Церковь считает аборты злом и выступает против их совершения. Не думаю, что кто-то из верующих людей скажет, что поддерживает эту практику», — сказал Владимир Легойда.

При этом он подчеркнул, что в диалоге с представителями властями позиция Русской Православной Церкви остаётся прежней. «Она заключается, прежде всего, в выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования; к сожалению, то, что операции по прерыванию беременности финансируются из фонда ОМС, позволяет, в том числе, воспринимать аборты как общественную норму», — подчеркнул председатель Синодального отдела.

Он также обратил внимание на то, что движение «За жизнь!» не только занимается сбором подписей за запрет абортов, «эти люди помогают одиноким мамам, малоимущим семьям и маленьким детям, одним из главных направлений их работы является профилактика абортов».

Русская линия

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