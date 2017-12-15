Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили тревожную ситуацию, которая в последнее время складывается вокруг Северной Кореи. Деталей разговора при этом ни Москва, ни Вашингтоне не приводят. Уточняется только, что разговор прошёл по инициативе американской стороны, сообщает Newsru.com.

«Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова», — цитирует краткий отчёт Администрации Президента РФ ИТАР-ТАСС.

Позже столь же краткое сообщение выпустил и Белый дом. «Президенты. обсудили совместную работу по урегулированию крайне опасной ситуации в Северной Корее», — говорится в распространенном заявлении пресс-секретарши Сары Сандерс.

Она добавила, что Трамп поблагодарил Путина за признание успехов США в области экономического развития, о чем российский лидер сказал накануне на пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин подчеркивал, что Россия не признает ядерного статуса Северной Кореи и считает непродуктивным всё, что там происходит. Что касается отношений США и КНДР, то «с обеих сторон нужно прекратить нагнетание ситуации», сказал Путин.

Президент заявил, что Запад спровоцировал Пхеньян на выход из соглашений по оружию. По его словам, КНДР после истории с Ливией и Ираком не видит другого выхода и защищается. А США хотя и обещали не проводить учения, но слово не сдержали, и после этого Пхеньян провёл испытания ракет. «Надо вот эту спираль закончить, ведь это чрезвычайно опасная вещь», — сказал Путин.

Он также обратил внимание на то, что американские власти поставили в один ряд Россию, КНДР и Иран, при этом требуя от Москвы решать проблемы, связанные с Пхеньяном и Тегераном. Включение России в санкционный список США и призыв к совместной работе по ядерной программе Пхеньяна лежит за пределом здравого смысла, заявил он.

Вместе с тем, президент России приветствовал предложение госсекретаря США Рекса Тиллерсона начать переговоры с Северной Кореей без всяких предварительных условий. «Это очень хороший сигнал, который говорит о том, что в американском руководстве в целом и в Госдепе происходят явно какие-то подвижки, осознание реалий, надеюсь, вместе с разведсообществом Соединённых Штатов, вместе с Пентагоном. И если мы будем двигаться исходя из здравого смысла, то мы, конечно, будем сотрудничать с Соединёнными Штатами по всем вопросам подобного рода, в том числе и по Северной Корее», — заявил Владимир Путин.

Вслед за этим Дональд Трамп неожиданно решил позвонить в Кремль.

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