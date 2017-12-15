Некурящие жители России вынуждены будут продолжать терпеть запах табака в лифтах и около своих подъездов, поскольку заместитель председателя правительства Сергей Приходько отказался поддержать инициативу Совета Федерации о запрете курения ближе 10 метров к входу в жилые дома, сообщает газета «Известия».

29 июня парламентарии внесли в Госдуму проект, в котором предложили запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от входа в подъезды многоквартирных домов. Из обоснования к проекту следует, что широко распространена ситуация, когда соседи или гости курят у входа в дом, а дым сигарет приходится вдыхать всем вокруг. Они становятся «заложниками» курильщиков.

В отзыве правительства отмечено, что целью нововведений названа защита интересов некурящих граждан и обеспечение здоровья нации в целом. Белый дом указал и на слабые места предложений. Так, в пояснительной записке к законопроекту не приведены материалы, на основании которых определено расстояние от входов в подъезды именно в 10 м.

«Следует отметить, что законом установлен запрет курения табака в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 м от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, станций метрополитенов», — подчеркивается в отзыве правительства.

В документе указано также, что допускается курение табака в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами вентиляции. Также в проекте поправок нет анализа правоприменительной практики, которая подтверждает обоснованность предлагаемых изменений.

«Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в документе.

Между тем в конце сентября Минздрав подготовил проект положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон. Ведомство сочло, что законопроект соответствует положениям Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака и основным принципам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Проект отзыва Минздрава был направлен на согласование в Минстрой, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Роспотребнадзор.

Первое чтение законопроекта ещё не назначено. Профильный комитет Госдумы — комитет по охране здоровья до сих пор готовит свой отзыв на проект. Пойдут ли депутаты в этом вопросе против правительства, станет известно уже очень скоро.

Русская линия