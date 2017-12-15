После того, как владыка Тихон (Шевкунов) заявил о возможном ритуальном характере убийства Царской семьи, против него началась кампания в СМИ…

До последнего времени представители так называемого «журфака» и либеральной общественности до конца не осознавали, какую серьёзную ошибку они допустили, когда «проморгали» участие представителей Церкви в создании широкого выставочного проекта «Россия — Моя история».

Все эти годы журналистская братия не то, чтобы радовалась грандиозному успеху выставочного проекта, организованного при участии главы Патриаршего совета по культуре епископа Тихона (Шевкунова), а просто не замечала этого события.

Осознание того, что «с этим надо что-то делать» к «журфаковцам» пришло только тогда, когда владыка Тихон (Шевкунов) не побоялся открыто заявить о возможном ритуальном характере убийства Царской семьи. Вещь для большинства публичных деятелей в России немыслимая и недопустимая, поскольку вслед за этим неминуемо следует закат любой карьеры.

После заявлений владыки против него в СМИ началась настоящая кампания очернения. Впрочем, досталось не только самому архипастырю — кроме, привычных обвинений в том, что он едва ли не руководит Владимиром Путиным и «лазит» в бюджет, как в свой собственный карман, придумать что-то ещё против владыки было очень сложно — под удар «журфака» попал проект «Россия — Моя история».

В Санкт-Петербурге вдруг объявились некие неизвестного никому историки Вольного исторического общества, которые обвинили создателей проекта в ангажированности и предвзятом изложении материала. Им не понравилось, что на выставках все цари изображены в панегирическом стиле, очерняются масоны и декабристы и так далее. В общем, полный набор либеральных исторических догм.

Однако, ведущие российские историки, которые в большом количестве привлекались для создания такого грандиозного проекта, как «Россия — Моя история», предметно ответили на все замечания ВИО и в результате вопрос был закрыт.

Директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Андрей Петров по этому поводу сообщил, что ведомство в прошлом году уже «рассмотрело вопрос о возможности использования исторических парков „Россия — моя история“ в образовательном процессе, провело необходимое рецензирование этого контента, и выпустило соответствующие методические рекомендации, которые были направлены во все регионы России», сообщает РИА Новости.

В своём заключении министерство отметило, что подобное начинание «очень востребовано», и речь идёт о «серьёзном, всероссийского масштаба проекте». «Не использовать это в интересах нашей системы образования, наших учеников, мягко говоря, неправильно. И мы будем это использовать, уже это используем в нашей работе», — заверил представитель министерства.

В свою очередь, владыка Тихон (Шевкунов) уже заявил, что в ближайшее время в рамках проекта «Россия — Моя история» будет создана отдельная экспозиция по обстоятельствам убийства Царской семьи, где будут изложены все факты, связанные с исследованием этого тёмного исторического события.

Русская линия