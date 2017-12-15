В ходе саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран Евросоюза решили продлить экономические санкции в отношении России. Об этом председатель Европейского совета Дональд Туск написал в своем Twitter, сообщает Newsru.com.

«ЕС един в вопросе продления экономических санкций в отношении России», — сообщил Туск. Ранее европейский дипломатический источник пояснил ТАСС, что под этим подразумевается отсутствие возражений против автоматического продления ограничительных мер, которое будет сделано в течение следующей недели. Теперь необходима техническая процедура одобрения санкций Советом ЕС.

«Не был достигнут достаточный прогресс, чтобы отменить санкции, было единое мнение, что надо делать всё возможное, чтобы продвинуть вперед Минский процесс», — пояснила принятое решение канцлерин Германии Ангела Меркель. При этом Меркель признала, что «удалось избежать дальнейшей эскалации» ситуации на востоке Украины.

Антироссийские санкции Евросоюз принял в июле 2014 года. Они были направлены на российские энергетический, оборонный и финансовый секторы, коснулись банков с госучастием, а также крупных российских нефтегазовых компаний. Меры предусматривали ограничение доступа этих компаний и финансовых организаций на европейские финансовые рынки.

Тогда же лидеры стран — членов ЕС приняли решение ввести эмбарго на торговлю российским оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения — для военных нужд или для российской армии. В последний раз санкции были продлены 28 июня. Теперь их продлили до лета 2018 года.

Всё это говорит о том, что антироссийская политика ЕС будет продолжена.

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