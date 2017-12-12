Поставки голубого топлива были прерваны из-за аварии на одном из крупнейших газораспределительных предприятий в Австрии…

Поставки российского газа из Австрии в Италию, Венгрию, Словению, а соответственно, и на Украину (по так называемому реверсу), прерваны после аварии на одном из крупнейших газораспределительных предприятий Европы близ города Баумгартен-ан-дер-Марх (федеральная земля Нижняя Австрия). Об этом, как передаёт ИТАР-ТАСС, сообщил австрийский регулятор E-Control.

Расположенный неподалеку от границы Австрии со Словакией Баугартненский газораспределительный узел является одним из крупнейших и наиболее важных в сети распространения природного газа из России и Норвегии. Он перекачивает около 40 млрд кубических метров газа в год, распределяя его по всей Европе.

Представители Австрии отметили, что поставки газа в Германию продолжаются. Сама Австрия имеет необходимые запасы голубого топлива.

Компания-оператор газовой сети Gas Connect Austria уже сообщила, что терминалу нанесён серьёзный ущерб, причина взрыва неясна. Когда будут восстановлены поставки, неизвестно.

Тем временем австрийская полиция уже заявила, что взрыв на газораспределительной станции произошёл по техническим причинам. В результате взрыва погиб один человек, 18 пострадали.

ООО «Газпром экспорт» осведомлено об инциденте на австрийском газораспределительном хабе Баумгартен и работает над перераспределением потоков газа, чтобы обеспечить бесперебойность поставок своим клиентам на этом транспортном направлении.

Газораспределительная станция, на которой во вторник произошёл мощный взрыв, принадлежит австрийской нефтегазовой компании OMV.

Министерство экономического развития Италии уже объявило режим чрезвычайной ситуации в газовом секторе страны в связи с произошедшей аварией.

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