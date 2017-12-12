В сербском Нови-Сад готовится к открытию выставка об участниках Белого движения, вынужденных покинуть Россию…

Выставка фотографий и документов «Русские герои Галлиполи», посвященная участникам Белого движения, которые были вынуждены во время Гражданской войны покинуть родные берега при эвакуации Русской армии из Крыма, готовится к открытию в сербском городе Нови-Сад, сообщает Православие.Ru.

Экспозиция готовится при поддержке Союза потомков Галлиполийцев, Фонда увековечения памяти участников Белого движения и белградской студии «Руски Цар». Она с большим успехом прошла в сентябре этого года в Русском Доме в Белграде.

Открыть выставку предполагается 15 декабря 2017 года в Историческом архиве города Нови-Сад (улица Филиппа Вишнича 2а).

В рамках открытия пройдёт презентация книги «Разговоры со старцем Илией» издательского дома «Бернар» и показ фильма «Его благородие барон Врангель». На открытии выступит директор Исторического архива города Нови-Сад Петар Джурджев, главный редактор издательского дома «Бернар» Никола Дробнякович и режиссер Бошко Милосавлевич.

Экспозиция расскажет о судьбе русских, волею судеб оказавшихся на пустынном турецком полуострове Галлиполи, где они продолжали беззаветно служить Отечеству, стойко сохраняя свои идеалы и традиции. Основу экспозиции составят уникальные фотографии из семейных архивов русских галлиполийцев.

Неслучайно, что выставка проходит в одном из культурных центров Сербии, Нови-Саде: участники Белого движения после Галлиполи были приняты в Сербии. В середине 1920-х годов в Королевстве сербов, хорватов и словенцев нашли пристанище около 40 тысяч русских беженцев, что сделало Сербию одним из крупнейших центров русского рассеяния.

Русские получили в Сербии равные права с гражданами, а сербский король Александр Карагеоргиевич ставил задачей не только приютить изгнанников, но и «сохранить русскую душу».

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