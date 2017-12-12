Торжественная церемония открытия мемориальной доски состоялась 11 декабря. Автором памятного знака выдающемуся российскому писателю, лауреату Нобелевской премии Александру Солженицыну стал народный художник России Андрей Ковальчук, сообщает РИА Новости.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства РФ Сергей Приходько, советник президента по культуре Владимир Толстой, руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие.

«Я благодарна всем, кто сегодня стоит под дождём, кто стоит за спиной — это настоящие большие друзья, которые много делают и, надеюсь, будут делать в будущем году для того, чтобы не просто сохранить память Александра Исаевича, но чтобы сохранилось то, во что он верил, чтобы мы вместе строили ту Россию, о которой он мечтал», — сказала на торжественной церемонии вдова писателя Наталья Солженицына, которая является главой Русского благотворительного фонда Александра Солженицына.

«В этой квартире родились трое наших сыновей, здесь были и радостные, и печальные события. Здесь в течение следующего года — будет, надеюсь, вовремя, к декабрю, — откроется мемориальная квартира Солженицына», — продолжила она.

«Мне кажется, что мы все можем поздравить друг друга с тем, что Москва по достоинству увековечила своего славного земляка, человека, который прославил Россию и русскую литературу на весь мир, лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына», — сказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, слова которого приводит ИТАР-ТАСС.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что, согласно указу Президента РФ, сейчас идёт большая подготовка к вековому юбилею Солженицына. «Завершаются работы по созданию второй очереди Дома русского зарубежья, который будет посвящён всем тем, кто покинул родину, но сохранил высокое звание патриота. Также пройдёт комплекс мероприятий по всей стране, связанный с именем Солженицына», — сказал Кибовский.

Сто лет со дня рождения выдающегося русского писателя Александра Солженицына, автора таких произведений, как «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича» и многих других, исполняется в 2018 году. В связи с этим в России и за её пределами состоятся более 80 мероприятий, направленных на изучение и популяризацию его творчества.

Открытие мемориальной доски на Тверской улице стало одним из них.

Русская линия