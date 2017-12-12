Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион по возвращении с Архиерейского Собора Русской Православной Церкви обсудил с членами Архиерейского Синода ситуацию вокруг Крестовоздвиженского кафедрального собора Женевы и принял решение оставить Западно-Европейскую епархию под своим личным управлением. Об этом говорится в послании Первоиерарха к клиру и пастве Крестовоздвиженского кафедрального собора, текст которого приводит официальный сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

«Благополучно вернувшись из Первопрестольного града Москвы, спешу обратиться к Вам, дорогие мои отцы, братья и сестры. Собравшись в расширенном составе в дни Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, посвященного 100-летию восстановления Патриаршества на Руси, Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви тщательно рассмотрел положение дел в Крестовоздвиженском кафедральном соборе г. Женевы и выслушал как членов архиерейской комиссии, так и самого архиепископа Михаила. Всесторонне обсудив ситуацию, архиереи соборне сочли, ради мира церковного, оставить Западно-Европейскую епархию под омофором Председателя Архиерейского Синода, назначив архиепископа Михаила викарным епископом с титулом „архиепископ Медонский“. Это решение обеспечивает все условия для восстановления мира и начала нового периода в жизни Западно-Европейской епархии», — говорится в документе.

Владыка Михаил по решению Синода «впредь будет служить викарием в Медоне под Парижем, где есть процветающий приход с богатой историей и литургической жизнью и где будут подобающе заботиться о нём, как об архипастыре Церкви».

В послании подчёркивается, что это решение было принято «в согласии с доброй волей Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Члены Синода также выражают надежду, что «вражда между некоторыми членами прихода кафедрального собора придёт к концу».

«Такие печальные действия, как обращение к светским СМИ и адвокатам, сбор подписей и т. д. должны немедленно прекратиться в соответствии со священными канонами и преданием Церкви, — говорится в документе. — То, что произошло, явилось для всех большим искушением, и впереди ещё много испытаний, но настало время для того, чтобы двигаться вперёд, как единое Тело церковное, как одна семья, преодолевая разногласия и работая над укреплением епархиальной жизни в духе любви, всепрощения и взаимного уважения. Посему, призываю всех прихожан и богомольцев: положите конец раздорам и озлоблению. Архиерейский Синод принял твердое решение, основанное на христианской любви как к нашему собрату, так и к кафедральному собору. Переходные периоды всегда исполнены проблем и сложностей, но мы уверены в необходимости этого решения, принятого в согласном единомыслии всеми архиереями Русской Зарубежной Церкви, участвовавшими в недавнем Архиерейском Соборе».

«Мы рады, что комиссия по внесению поправок в уставы соборного прихода и „Общества русской церкви“ в Женеве поделилась с нами первыми плодами своих трудов. Даст Бог, в недалеком будущем откроется путь к созыву обще-приходского собрания Крестовоздвиженского кафедрального собора. Поэтому, смиренно прошу духовенство, прихожан и богомольцев приходов Западно-Европейской епархии принять это определение в качестве воли Церкви Христовой, в любви и послушании внимать ее голосу и вместе работать над тем, чтобы обеспечить мирное и благословенное будущее нашей епархии, в чем да поможет нам Господь», — заключил митрополит Иларион.

Русская линия