На Украине вчера произошло сенсационное событие — после того, как глава «Союза новых сил» Михаил Саакашвили был всё же арестован и помещён в СИЗО, украинский суд отказал ближайшему соратнику Петра Порошенко генпрокурору Юрию Луценко в его содержании под стражей и отпустил Саакашвили на свободу.

Такое неожиданное решение суда стало настоящей пощёчиной для президента Украины, который инициировал арест своего бывшего грузинского соратника, а ныне главного политического оппозиционера. Причём, как утверждает депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, указание освободить Саакашвили поступило из-за рубежа, сообщает УНИАН.

«Твёрдо убеждён, сегодняшнее решение Печерского суда по Саакашвили написано за пределами Украинского государства! Ждем последствий!» — заявил Мосийчук.

По его словам, освобождение Саакашвили — это «сверхсерьёзная публичная пощечина» президенту Украины Петру Порошенко и генеральному прокурору Юрию Луценко. Последний, кстати, совсем недавно публично отменил свой визит в США.

И вот теперь Америка сделала свой ответный ход, дав понять киевским чиновникам, «кто в доме хозяин». Как признался сам Луценко, давление на него в связи с делом против Саакашвили стало просто сумасшедшим.

Всё это означает, что Вашингтон не собирается списывать со счетов бывшего президента Грузии и отводит ему на Украине определённую роль.

Пока же сторонники Саакашвили во главе со своим лидером выдвинулись в центр Киева и остановились у здания Киевской городской госадминистрации. Во время своего выступления перед митингующими бывший соратник Порошенко заявил, что нельзя успокаиваться, пока в Украине не произойдёт смена власти.

В ответ сторонники Саакашвили стали скандировать «Миша!», «Слава Украине!», «До перемоги разом!», «Банду геть!», «Киев, вставай! Украина, вставай!», «Импичмент!», «Луценко, в отставку!».

После этого митингующие двинулись в палаточный городок. Противостояние Саакашвили и Порошенко на Украине продолжается.

Русская линия