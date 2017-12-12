В Сербской Православной Церкви выразили недоумение в связи с решением Болгарской Православной Церкви представлять самопровозглашённую Македонскую православную церковь перед другими Поместными Церквями, дабы решить вопрос её канонического статуса. Это решение вызвало тревогу у сербского священноначалия, сообщает болгарский портал «24 часа. bg» со ссылкой на сербскую газету «Политика».

Внимательно изучив хронологию событий в отношениях между БПЦ и МПЦ и решение Синода Болгарского Патриархата, Синод Сербской Церкви выразил беспокойство в связи с принятым решением.

В сербском Синоде подчеркнули, что «были удивлены решением Болгарского Патриархата и надеются, что Синод в Софии будет придерживаться канонического порядка в связи с тем, что Охридская архиепископ во главе с архиепископом Иоанном (Вранишковским) является законной канонической Церковью в Македонии, и это признал даже Европейский суд по правам человека».

В Сербской Церкви напомнили, что Охридская архиепископия имеет утверждённую Сербским Патриархатом автономию, акт о чём был подписан Сербским Патриархом Павлом и всей полнотой Сербской Церкви, что нашло подтверждение также в решении Вселенского Патриархата.

Согласно Нишскому договору от 2002 года между Сербской Православной Церковью и канонически непризнанной МПЦ, македонские епископы согласились вернуться к каноническому единству с Сербским Патриархатом, но вернувшись в Македонию, по непонятным причинам отказались от своих подписей под этим документом.

Объясняя обращение Македонской церкви к Болгарскому Синоду, историк Александр Ракович из Института современной истории Сербии заявил газете «Политика», что в этом вопросе чувствуется влияние политики. «Формирование правительства Зорана Заева в Скопье привело к пробуждению болгарофильских течений во всех структурах македонского общества, и в том числе в Македонской православной церкви», — пояснил эксперт.

Анализируя хронологию событий и заявления в македонских СМИ, Ранкович заявил, что «курс Болгарской Православной Церкви противоречит канонам, является незрелым и не может помочь решить проблему македонского раскола».

По его словам, решение Болгарской Церкви противоречит церковным канонам, поскольку Болгарский Патриархат не имеет канонического права представлять МПЦ, которая находится в расколе с Сербской Церковью, в результате чего решение Болгарского Патриархата представляет собой вмешательство во внутренние дела Сербского Патриархата.

Как пишет сербская газета «Политика», политические мотивы в действиях Македонской церкви следует искать также в связи с тем, что к Болгарии 1 января 2018 года перейдёт председательство в ЕС, и благодаря этому в Скопье надеются, что они, наконец, начнут переговоры о вступлении в Евросоюз.

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