Решение о новой перерегистрации религиозных организаций привело к недовольству Всеукраинского Совета Церквей, и поэтому данная мера была отменена…

Украинские власти, всё последнее время ищущие возможности ослабить влияние канонической Украинской Православной Церкви на Украине и поставить приходы и монастыри УПЦ вне закона с целью заставить их объединиться с украинскими раскольниками и создать «Единую поместную церковь», вынуждены были отказаться от перерегистрации религиозных организаций как способа давления на Киевскую митрополию.

До сего дня украинский Минкульт, вопреки всем нормам, отказывался перерегистрировать новые уставы приходов и монастырей Украинской Православной Церкви, и украинское духовенство вынуждено было в связи с этим подать в суд на действия чиновников. Те сначала судебные слушания откровенно игнорировали, однако бесконечно так продолжаться не могло, и Минкульт рано или поздно вынужден был бы зарегистрировать документы УПЦ.

Кроме того, требование о перерегистрации уставов по формальному признаку коснулось всех религиозных организаций и это вызвало явное раздражение не только у украинских раскольников, но и у представителей других религий, у которых также возникли многочисленные сложности.

В результате Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выступил за отмену перерегистрации религиозных организаций и потребовал автоматического внесения их в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Это заставило украинских чиновников пойти на попятную. В итоге по инициативе межфракционного объединения «За духовность, нравственность и здоровье Украины» в Раду был внесён проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» (рег. № 6776-д), сообщает РИСУ.

Согласно законопроекту, для включения религиозных организаций в новый Реестр неприбыльных учреждений и организаций достаточно соблюдения лишь одного требования, которое содержится в абзаце 2 пункта 133.4.1 статьи 133 Налогового кодекса Украины, а именно — быть зарегистрированным в соответствии с законом Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

По желанию религиозной организации она может подать в налоговый орган копию своего устава.

Таким образом, принятый парламентом законопроект № 6776-д отменил требование о внесении каких-либо дополнительных норм в уставы религиозных организаций, как условия сохранения их неприбыльного статуса.

В то же время религиозные организации в своей деятельности, как и раньше, должны соблюдать требования пункта 133.4.2 статьи 133 Налогового кодекса Украины — то есть осуществлять только неприбыльные виды деятельности, предусмотренные их уставами и законом о свободе совести:

«Доходы (прибыль) неприбыльной организации используются исключительно для финансирования расходов на содержание такой неприбыльной организации, реализации цели (целей, задач) и направлений деятельности, определенных её учредительными документами.

Доходы неприбыльных религиозных организаций используются также для осуществления неприбыльной (благотворительной) деятельности, предусмотренной законом для религиозных организаций, в том числе предоставление гуманитарной помощи, осуществления благотворительной деятельности, милосердие".

В случае нарушения этой нормы такая религиозная организация может быть исключена контролирующим органом из Реестра неприбыльных учреждений и организаций и будет считаться плательщиком налога на прибыль.

Следует напомнить, что религиозные организации могут действовать исключительно как неприбыльные, а пожертвования и другие их поступления, согласно статье 18 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», не подлежат налогообложению.

Русская линия